La NASA elige a España para ver el eclipse de sol total del 12 de agosto con 6 globos en España para estudiar la corona solar

El próximo 12 de agosto la Luna volverá a ponerse sobre el Sol y España se convertirá en uno de los mejores lugares del planeta para presenciarlo. La agencia espacial estadounidense no piensa dejar pasar la oportunidad y desplegará sobre suelo español una batería de globos científicos financiados por la NASA.

El eclipse solar total cruzará ese día Groenlandia, Islandia y España antes de perderse en el Atlántico. Durante ese breve intervalo de oscuridad, la corona solar quedará al descubierto y los científicos podrán observarla desde un ángulo que ningún otro punto del sistema solar permite.

Kelly Korreck, responsable del programa de eclipses en la sede de la NASA en Washington, ha explicado que esa perspectiva única desde la Tierra permite estudiar la corona de una manera irrepetible. Según sus palabras, el Sol influye en la vida diaria, en los satélites y en los astronautas, por lo que este fenómeno sirve para avanzar en el conocimiento de esa influencia.

Tres equipos y seis globos sobre cielo español

El proyecto que más protagonismo dará a España es el Nationwide Eclipse Ballooning Project, impulsado por la NASA y dirigido por Angela Des Jardins, de la Universidad Estatal de Montana. La iniciativa envía a estudiantes de varias universidades estadounidenses a lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse.

En territorio español participarán tres equipos distintos de este programa. Entre los tres lanzarán un total de 6 globos equipados con cámaras de 360 grados capaces de captar la sombra de la Luna proyectada sobre la Tierra desde una altura cercana a los 27.000 metros.

Esas cámaras no estarán solas en la cesta. Los globos españoles también incorporarán instrumentos diseñados para medir los niveles de ozono en la atmósfera, un gas que se forma gracias a la luz solar y que se comporta de forma peculiar cuando esa luz desaparece de golpe.

Durante el eclipse de abril de 2024 en Norteamérica, experimentos similares detectaron un descenso del ozono durante la totalidad. Ahora los investigadores quieren comprobar si en España ocurre algo distinto, ya que el eclipse de agosto llega en otra estación del año y a una hora del día diferente.

El equivalente islandés del proyecto es todavía más ambicioso en volumen. Allí, dos equipos lanzarán hasta 80 globos entre las 18 horas previas y las 8 horas posteriores al eclipse para estudiar la llamada capa límite atmosférica, la franja de aire que está en contacto directo con el suelo.

Esa capa cambia de espesor según la temperatura y la humedad, y en eclipses anteriores se observó que llegaba a colapsar en los lugares con cielos despejados. Matthew Bernards, profesor de ingeniería química en la Universidad de Idaho y responsable de uno de los equipos islandeses, se pregunta si este eclipse concreto será capaz de repetir ese colapso.

Un avión a 15.000 metros para fotografiar la corona

Mientras los globos suben desde tierra, un avión de investigación de gran altitud de la NASA, el WB-57, perseguirá la sombra lunar por el aire. En su morro llevará cuatro cámaras capaces de tomar al menos veinte imágenes por segundo de la corona en distintas longitudes de onda de luz visible e infrarroja.

El instrumento se llama SAMI y fue desarrollado por el equipo SCIFLI del centro Langley de la NASA en Virginia. Ya voló durante el eclipse de abril de 2024 y ahora incorpora mejoras en los tiempos de exposición para evitar que las zonas más brillantes de la corona queden sobreexpuestas, como sucedió entonces.

Volando a 740 kph, el avión conseguirá alargar el tiempo de observación de la corona hasta casi tres minutos, frente a los dos minutos y dieciocho segundos que verá como máximo cualquier persona desde el suelo. Además, al volar a 15.000 metros de altitud, la aeronave se sitúa por encima de las nubes y puede captar longitudes de onda infrarrojas que la atmósfera baja absorbe antes de llegar al suelo.

WB-57 NASA Omicrono

Amir Caspi, investigador principal del experimento en el Southwest Research Institute de Colorado, recuerda que el Sol cambia constantemente y que cada eclipse ofrece una oportunidad distinta de observación. El experimento está financiado por el programa de acceso de bajo coste al espacio de la división de heliofísica de la NASA.

Qué se podrá ver desde España

El eclipse total del 12 de agosto no será visible desde Estados Unidos, donde en algunas zonas solo se apreciará de forma parcial. En España, sin embargo, la franja de totalidad recorrerá parte del territorio peninsular, algo que no ocurría desde hace más de un siglo.

Trayectoria que seguirá el eclipse total del próximo 12 de agosto Instituto Geográfico Nacional Omicrono

En el mapa superior se ve la franja en la que se podrá ver el eclipse al 100%, que pasará por la zona norte y noeste del país, desde Cantabria hasta Valencia.

Entre el avión que persigue la sombra por el cielo y los globos que suben desde suelo español, la NASA aspira a reunir datos sobre la corona solar y sobre la atmósfera terrestre que resultarían imposibles de obtener en circunstancias normales. El resultado final de la campaña se conocerá en los meses posteriores al eclipse, cuando los equipos analicen las imágenes y las mediciones recogidas el 12 de agosto.