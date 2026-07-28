Amazon desafía a Starlink: planea conectar teléfonos móviles desde el espacio con 5.105 satélites en el año 2028

La carrera por la conectividad satelital directa al smartphone suma un movimiento estratégico. Mientras la red Starlink de SpaceX consolida su hegemonía en el sector tras haber activado gratuitamente su servicio de emergencia en España para las víctimas de los recientes incendios forestales, Amazon Leo ha movido ficha con un proyecto a gran escala.

La compañía ha presentado formalmente una solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para desplegar la constelación 'Amazon Leo Direct-to-Device (D2D)', según ha anunciado Amazon en un comunicado.

Con una flota prevista de hasta 5.105 nuevos satélites en órbita terrestre baja, el gigante tecnológico busca llevar cobertura de voz, mensajes, datos y llamadas de emergencia directamente a teléfonos inteligentes y dispositivos móviles sin necesidad de antenas especiales ni intermediarios terrestres.

El proyecto comenzará su despliegue en 2028 y surge tras el acuerdo definitivo alcanzado en abril con Globalstar, mediante el cual Amazon adquirió sus activos satelitales, infraestructura y licencias clave de espectro para servicios móviles.

La maniobra posiciona a Amazon como el gran rival de SpaceX, empresa de Elon Musk, en un mercado que busca erradicar definitivamente las "zonas muertas" del planeta, donde la instalación de torres de telefonía celular resulta geográficamente imposible o económicamente inviable.

Un despliegue en cinco capas

Para lograr una cobertura global y uniforme, el sistema D2D distribuirá sus satélites en cinco capas orbitales a diferentes altitudes e inclinaciones.

Tres de estas capas, situadas entre los 510 y 580 kilómetros de altitud, concentrarán la capacidad en las regiones de latitud media, donde vive la mayor parte de la población mundial.

Amazon Leo. Amazon Omicrono

Las dos capas restantes ampliarán el servicio a latitudes altas y zonas polares, asegurando una red global ininterrumpida.

A diferencia de los satélites tradicionales de tipo "tubo doblado" que actúan como meros espejos retransmitiendo señales hacia la Tierra, las unidades D2D de Leo procesarán las señales en tiempo real desde el propio espacio.

Estarán equipadas con enlaces láser ópticos para enrutar el tráfico de datos entre satélites de forma inteligente, además de utilizar tecnologías de formación y salto de haces digitales para concentrar la energía exactamente donde y cuando los usuarios la necesiten.

El servicio D2D funcionará a través de frecuencias en banda L y banda S directamente compatibles con las antenas y chips que incorporan los smartphones de última generación.

Esta infraestructura potenciará acuerdos estratégicos previamente anunciados, como el pacto con Apple para gestionar los servicios de asistencia en carretera, Buscar mi iPhone y mensajes SOS de emergencia en los modelos compatibles de iPhone y Apple Watch.

Además de su uso en telefonía personal, el sistema estará orientado a la gestión remota de flotas, la conexión de sensores IoT (Internet de las cosas), operaciones industriales aisladas y la respuesta inmediata ante desastres naturales.

Para integrar esta red en la infraestructura global, Amazon Leo mantendrá sus alianzas con grandes operadores de telecomunicaciones como Vodafone, DirecTV o Herotel, actuando como una capa de extensión para las redes móviles terrestres.