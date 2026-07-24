SpaceX retrasa 24 horas el lanzamiento de Starship por el mal tiempo: "Queremos ver claramente el escudo térmico"

SpaceX ha decidido posponer 24 horas el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete de gran tonelaje Starship que estaba previsto para esta madrugada de viernes en España.

La empresa de Elon Musk explicó en un comunicado que debido a las condiciones meteorológicas en su centro de lanzamiento en Starbase, en la costa del Golfo de México en Texas, la nueva ventana de lanzamiento se abrirá a partir de las 00:45 horas del sábado en España peninsular (22:45 GMT).

"Un objetivo clave para la prueba de vuelo es obtener imágenes claras desde tierra del escudo térmico de Starship mientras vuela a una presión dinámica más alta durante el ascenso, lo cual no será posible con las condiciones climáticas de hoy. Se pronostica que la visibilidad será ideal para un intento el viernes", explicó la empresa.

El lanzamiento se había programado originalmente para la pasada madrugada después de que tuviera que posponerse en el último momento el pasado 16 de julio.

Ese día la operación se suspendió cuando el cohete estaba ya en la plataforma y no logró encender al menos 4 de sus 33 motores durante la cuenta atrás, lo que activó en los sistemas informáticos la detención automática.

El lanzamiento, ahora reprogramado para esta noche, es el segundo de este año y también el segundo del tercer modelo del proyectil, que hizo su vuelo inaugural el pasado 22 de mayo.

La compañía ha asegurado que con esta misión busca afinar el rendimiento de esta tercera versión del cohete más potente jamás construido, especialmente en lo que se refiere a su propulsor Super Heavy, que constituye la primera de las dos fases del vehículo espacial.

Now targeting Friday, July 24 for Starship’s thirteenth flight test, due to weather.



A key objective for the flight test is to get clear imagery from the ground of Starship’s heatshield as it flies at a higher dynamic pressure during ascent, which won't be possible with today's… pic.twitter.com/O4qyJaXjVs — SpaceX (@SpaceX) July 23, 2026

Además de completar las etapas de lanzamiento, ascenso y separación de fases, esta misión busca que Super Heavy realice con éxito los reencendidos de sus motores en las fases de retorno y aterrizaje, el cual debe producirse en una plataforma instalada en aguas del Golfo de México.

Esta es la primera vez que el Starship ha sido además equipado con satélites Starlink V3 de nueva generación.

Unos satélites ambiciosos ya que permitirán "aumentar el ancho de banda basado en el espacio en aproximadamente 2 órdenes de magnitud", explicaba Elon Musk en X.

En esta decimotercera misión está previsto que el cohete despliegue en trayectoria suborbital 20 modelos V3, que dispondrán de veinte minutos para conectarse a la constelación Starlink principal mediante láseres de alta capacidad, antes de desintegrarse durante su reingreso en la atmósfera.

Más allá de las pruebas de SpaceX, es la NASA la más interesada en el desarrollo con éxito de este programa.

La agencia espacial estadounidense necesita esta tercera versión del Starship para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.

La misión tripulada a la Luna fue aplazada de finales de 2026 a mediados de 2027, en parte debido a los retrasos en el desarrollo del cohete.

SpaceX compite directamente con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su sistema Blue Moon como alternativa.