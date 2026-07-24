Uno de los empresarios más ricos de España construirá en su finca de los Montes de Toledo un gran aeródromo privado

El magnate Manuel Lao proyecta revolucionar las conexiones aéreas privadas nacionales construyendo unas modernas instalaciones transoceánicas en el municipio ciudadrealeño de Retuerta del Bullaque.

Exactamente, este empresario, posicionado como el vigesimotercer hombre más acaudalado del país según la reciente clasificación anual de la prestigiosa revista económica Forbes, planea edificar dicha infraestructura aeronáutica de vanguardia dentro de sus propios dominios rústicos, conocidos como Dehesa de El Molinillo.

Eludiendo cualquier diseño modesto concebido para acoger pequeñas avionetas de uso meramente recreativo, el consorcio Nortia Agricultural ha ideado unas pistas capaces de recibir enormes jets intercontinentales directamente sobre los emblemáticos parajes toledanos.

El expediente administrativo atraviesa ya su preceptiva fase de alegaciones medioambientales, validada por las autoridades regionales castellanomanchegas responsables del fomento urbanístico y territorial.

Según detallan los informes públicos oficiales, la matriz inversora Nortia Capital persigue habilitar una vía rápida y sumamente discreta para aquellas grandes fortunas foráneas deseosas de adquirir sin intermediarios las preciadas materias primas orgánicas obtenidas dentro de la inmensa propiedad.

Tras la venta de Cirsa en 2018 por una cifra superior a los 2.000 millones de euros, Lao ha diversificado su patrimonio hacia sectores estratégicos, y este aeródromo es la pieza que faltaba para conectar su joya de la corona agrícola —su aceite de oliva virgen extra, premiado como el mejor del mundo— con los mercados globales más exigentes.

Lo que define la ambición técnica de este proyecto son las dimensiones de su pista principal: 1.900 metros de longitud por 30 metros de anchura. En el mundo de la ingeniería aeronáutica, estas cifras son reveladoras.

Un avión Gulfstream G650.

Una pista de casi dos kilómetros está dimensionada para permitir el despegue y aterrizaje de los jets privados más avanzados del mercado, como, por ejemplo, el Gulfstream G650.

Este modelo, valorado en unos 70 millones de euros, requiere precisamente una distancia cercana a los 1.800 metros para operar a su máximo peso. Al diseñar una infraestructura de este calibre, Lao garantiza que estos aviones puedan volar directamente desde Nueva York o Dubái hasta su finca sin necesidad de escalas técnicas ni depender de aeropuertos comerciales secundarios.

El complejo logístico se complementará con una plataforma de estacionamiento capaz de acoger tres aeronaves de forma simultánea, lo que sugiere una capacidad para recibir delegaciones comerciales de importancia.

Para el resguardo de estos activos tecnológicos, el plan contempla la construcción de un hangar de dimensiones industriales: 1.600 metros cuadrados de superficie y una altura de 11 metros. Estas medidas no solo permiten albergar un gran jet, sino que ofrecen el gálibo necesario para realizar labores de mantenimiento y protección frente a las inclemencias meteorológicas de la zona.

La operativa prevista es de unas dos maniobras semanales, lo que supone cerca de un centenar de vuelos anuales destinados a visitas comerciales y, de forma puntual, a atender emergencias sanitarias o de extinción de incendios.

El recinto contará además con una zona de aparcamiento para ocho vehículos y un área de bienvenida para pasajeros, asegurando una transición fluida entre el vuelo transoceánico y la estancia en la Dehesa.

Técnicamente, el aeródromo será autónomo, con su propio cuadro eléctrico, generadores de apoyo y sistemas de seguridad que incluyen depósitos de agua y espumógeno para la extinción de incendios.

Ubicada en un enclave de alto valor ecológico lindando con el Parque Nacional de Cabañeros, la Dehesa de El Molinillo se consolida así como un refugio de élite donde la tecnología punta se pone al servicio de la tradición agrícola.