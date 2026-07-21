Los taxis voladores van a la guerra: así es el nuevo modelo autónomo que transportará cargas modulares y pesadas

La aviación eléctrica está dando un giro pragmático, alejándose de la exclusiva visión de los taxis voladores urbanos para adentrarse de lleno en el campo de batalla y la logística pesada.

Archer Aviation, destacada firma de movilidad aérea con sede en San José, y la compañía de tecnología de defensa Anduril, fundada por Palmer Luckey, han presentado una innovadora plataforma de despegue y aterrizaje vertical.

Revelada durante el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, en Hampshire, Inglaterra, esta aeronave híbrida promete redefinir las operaciones militares autónomas y el transporte comercial, marcando un auténtico hito en la industria aeroespacial global.

La variante militar de esta plataforma, bautizada como Thunder, ha sido diseñada como un helicóptero de ataque autónomo clasificado dentro del Grupo 5.

Su objetivo principal es multiplicar la capacidad de combate operando codo con codo junto a aeronaves tripuladas de asalto actuales y de próxima generación.

El diseño resulta ser una sofisticada mezcla entre el taxi aéreo Midnight de Archer y plataformas militares de aterrizaje vertical ya consagradas como el V-22 Osprey.

La principal revolución tecnológica de este modelo reside en su sistema de propulsión híbrido-eléctrico en serie.

A diferencia de los modelos puramente eléctricos pensados para vuelos urbanos cortos, esta configuración dota al Thunder de un alcance operativo muy superior y le permite operar desde ubicaciones remotas sin depender de pistas tradicionales.

El taxi aéreo Thunder de Archer. Archer Omicrono

Además, sus rotores basculantes duales minimizan el consumo de combustible en velocidad de crucero y reducen drásticamente la firma acústica, un factor vital para asegurar la supervivencia en descensos a baja altitud en entornos hostiles.

Esta plataforma nace con una clara vocación de uso dual, configurada de fábrica para transportar cargas útiles modulares y pesadas a una amplia gama de misiones.

Mientras Anduril lidera el despliegue de la variante de defensa, Archer anunciará esta misma semana sus primeros socios para la versión comercial.

Este giro estratégico hacia la industria armamentística y de defensa responde también a una compleja realidad financiera y regulatoria.

Las compañías de taxis aéreos aún no han obtenido las aprobaciones necesarias en la mayoría de los mercados para lanzar su servicio comercial, lo que ha generado enormes agujeros económicos en sus balances.

En el primer trimestre de 2026, Archer registró unas pérdidas de 217,7 millones de dólares, frente a unos ingresos de apenas 1,6 millones. Aunque la empresa mantiene intacta su intención de lanzar sus taxis aéreos comerciales este mismo año, con Abu Dabi como probable primer mercado, la diversificación militar se ha convertido en un salvavidas indispensable.

De hecho, Archer ya había sentado las bases de esta estrategia el año pasado al otorgar a Anduril la licencia de su tecnología de propulsión para el programa de drones Omen y al entregar una de sus aeronaves Midnight a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para un programa de evaluación.

Tras años de desarrollo en el sector civil, los equipos de ingeniería ya han completado con éxito varias pruebas de vuelo con réplicas a escala real, un paso crucial para validar los complejos sistemas de la nueva aeronave.

Con el primer vuelo oficial del Thunder firmemente programado para el año 2027, el proyecto demuestra que la tecnología diseñada inicialmente para sortear los atascos urbanos está lista para conquistar los cielos más exigentes del mundo.