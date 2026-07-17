Esta es la tecnología de Elon Musk que se instalará en las naves de la NASA para comunicarse con la Tierra

La agencia espacial estadounidense ha seleccionado formalmente a la empresa de Elon Musk para incorporar una tecnología avanzada de conectividad inalámbrica en su próxima gran travesía espacial, la integrada en Artemis III.

El acuerdo se centra de manera directa en dotar a la nave espacial Orion de herramientas ópticas de última generación para la retransmisión de datos. El objetivo principal de este proyecto conjunto es retransmitir contenido audiovisual de muy alta calidad en tiempo real desde el espacio profundo.

Durante la futura misión Artemis III, programada para el próximo año, cuatro astronautas realizarán maniobras críticas de aproximación y acoplamiento en la órbita de la Tierra. El público general podrá observar estas complejas tareas técnicas gracias a la instalación de terminales especiales en la estructura exterior de la cápsula.

Los ingenieros integrarán dos dispositivos ópticos compactos basados en el sistema de conectividad por satélite desarrollado por Starlink. Esta red ya cuenta con decenas de miles de emisores activos que operan alrededor del globo terrestre.

La implementación de estos terminales miniaturizados proporcionará una vía de comunicación complementaria a los sistemas tradicionales que posee la infraestructura gubernamental. Con este apoyo técnico se enviarán imágenes y secuencias de vídeo en formato 4K directo al Centro de Control de Misión.

Las autoridades espaciales explicaron que este ensayo dará la oportunidad de probar el rendimiento de los módulos de aterrizaje comercial en condiciones reales de vuelo. Las pruebas previas realizadas durante los lanzamientos de grandes vehículos de transporte ya demostraron la viabilidad de enviar telemetría constante.

La división de navegación y comunicaciones de la NASA ha facilitado la firma de esta alianza estratégica de colaboración tecnológica. Esta decisión se alinea con la meta a largo plazo de externalizar y comercializar los servicios de retransmisión mediante satélites comerciales.

En misiones anteriores se completaron con éxito demostraciones de transmisión óptica de datos a velocidades sin precedentes desde trayectorias lunares. Aquellos ejercicios confirmaron que las señales láser pueden transportar voz, archivos científicos y fotografías de ingeniería sin retrasos significativos.

El uso de enlaces cruzados ópticos reduce la dependencia de las antenas de radio tradicionales que suelen congestionarse durante las fases operativas más complejas. La tecnología elegida se fundamenta en un diseño robusto que soporta las condiciones extremas de temperatura y radiación fuera del entorno protector planetario.

Los astronautas seleccionados para este viaje histórico realizarán sus labores sabiendo que millones de espectadores seguirán cada uno de sus movimientos con una niñez asombrosa. La transmisión continua de material multimedia no solo servirá para el entretenimiento del público, sino también para el análisis técnico de las estructuras.

Los analistas de la industria consideran que este paso consolida la posición de los proveedores privados como piezas fundamentales en el desarrollo de la exploración civil del cosmos. Las agencias estatales prefieren delegar estos servicios de comunicación para concentrar sus recursos financieros en el diseño de naves de transporte pesado y hábitats.

Cada módulo de comunicación instalado en la superficie exterior de Orion pasará por un riguroso proceso de certificación antes del despegue definitivo. Los especialistas verificarán que las vibraciones del gigantesco cohete propulsor no afecten la alineación precisa que requieren los haces de luz en el vacío espacial.

El rendimiento óptimo de estos componentes garantizará que no existan interrupciones en los momentos en que la nave pierda la línea de visión directa con las estaciones terrestres primarias. La constelación de satélites actuará como un puente intermedio eficiente que recogerá las emisiones y las redirigirá hacia los complejos gubernamentales de recepción.

El viaje espacial se prepara minuciosamente mientras los componentes de hardware comienzan a acumularse en las instalaciones de procesamiento del Centro Espacial Kennedy. Las tripulaciones ensayan diariamente los protocolos de contingencia en simuladores avanzados para responder ante cualquier pérdida imprevista de señal durante el acoplamiento.