SpaceX aborta el lanzamiento del gigantesco cohete Starship en el último momento: "Algunos motores no arrancaron"

El gigante aeroespacial SpaceX ha abortado este viernes la decimotercera misión de su enorme cohete Starship poco antes del lanzamiento, justo cuando se disponía a encender los motores del vehículo.

El fundador y consejero delegado de la compañía, Elon Musk, se ha limitado a publicar un mensaje en X afirmando que "algunos de los motores no arrancaron, lo que provocó la cancelación automática del lanzamiento", pero sin especificar el motivo del fallo.

Por su parte la compañía ha dicho desconocer de momento por qué no se produjo ese encendido cuando la cuenta atrás alcanzó cero en Starbase. En los próximos días darán más detalles, aunque Musk ya ha avanzado que "se espera realizar el próximo intento de lanzamiento dentro de unos días. Para garantizar un buen vuelo, se retirarán y reemplazarán dos motores Raptor. Lo más probable es que el lanzamiento se produzca a principios de la próxima semana".

Lo cierto es que una interrupción tan avanzada en la cuenta regresiva impide retomar el operativo y ha obligado a la empresa estadounidense a descargar el metano líquido y el oxígeno líquido que carga el cohete. Por ello, se tardará unos días en volver a tener el cohete operativo para la prueba.

El despegue, que estaba previsto para las 00:45 de España peninsular, debía ser el segundo de este año y también el segundo del tercer modelo del cohete, que hizo su vuelo inaugural el pasado mayo, tras otra cancelación previa.

Some of the engines didn’t start, triggering an automatic launch abort.



Now offloading propellant.



Next launch attempt hopefully in a few days. — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026

SpaceX había explicado que esta misión buscaba afinar el rendimiento de esta tercera versión del cohete, que es el más potente jamás construido por la industria, especialmente en lo que se refiere a su propulsor Super Heavy, que constituye la primera de las dos fases del vehículo espacial.

La gran clave de esta misión estaba en la búsqueda de que Super Heavy realizara con éxito los reencendidos de sus motores en las fases de retorno y aterrizaje, el cual debía producirse en una plataforma instalada en aguas del Golfo de México.

Además, es la primera vez que el Starship ha sido equipado con satélites Starlink V3 de nueva generación.

Estaba previsto que el cohete desplegara en trayectoria suborbital 20 unidades V3, que disponían de 20 minutos para conectarse a la constelación Starlink principal, mediante láseres de alta capacidad, antes de que se desintegraran durante su reingreso.

"Starlink V3 aumentará el ancho de banda basado en el espacio en aproximadamente 2 órdenes de magnitud", explicaba Elon Musk en X.

Más allá de las pruebas de SpaceX, es la NASA la más interesada en el desarrollo con éxito de este programa.

La agencia espacial estadounidense necesita esta tercera versión del Starship para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.

La misión tripulada a la Luna fue aplazada de finales de 2026 a mediados de 2027, en parte debido a los retrasos en el desarrollo del cohete.

SpaceX compite directamente con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su sistema Blue Moon como alternativa.