EEUU da su visto bueno a Eärendil-1, el 'satélite espejo' que iluminará zonas nocturnas de la Tierra a pesar de las críticas

Hace solo unas semanas la NASA alertaba que sus telescopios podrían quedar inservibles por la saturación de 2 millones de satélites que orbitarán en el futuro la Tierra. Desde EEUU, se ha dado luz verde esta semana a un nuevo proyecto que podría agravar aún más esta situación.

La FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU ha aprobado el despliegue del primer satélite reflector de la empresa californiana Reflect Orbital. El objetivo de este satélite es servir de foco desde el espacio para iluminar zonas concretas del planeta en plena noche.

La empresa propone usos como seguir produciendo energía en paneles solares reflejando la luz del Sol hacia ellos cuando en ese terreno debería ser de noche. También ofrece iluminación ante rescates o catástrofes donde los servicios de emergencia necesiten retrasar la puesta de sol unas horas más.

Sin embargo, son muchas las voces críticas que han advertido de los riesgos que supone controlar la luz solar de esta forma: desde un impedimento para la labor de los astrónomos, hasta un peligro para los animales y plantas.

Por su parte, la FCC ha rechazado tener responsabilidad o voto sobre estos riesgos presentados desde diferentes instituciones. La organización ha indicado que “los riesgos de daño mencionados en el expediente con respecto al reflector solar de Reflect Orbital no guardan relación con el papel de la Comisión en la autorización del uso del espectro de radiofrecuencia”.

El espejo Eärendil-1

El nombre de Eärendil se inspira en un personaje de J.R.R. Tolkien, un medio elfo que se describe en El Silmarillion con detalles como: “llevaba en la cara una luz que parecía la luz del cielo.” En la web de Reflect Orbital su Eärendil espacial ilumina escenas como playas repletas de bañistas en plena noche, así como operaciones de rescate, campos de cultivos o ciudades sin alumbrado público para " reducir la contaminación lumínica y mejorar la vida urbana".

Equipado con un reflector de 18 metros, este satélite podría iluminar áreas de 5 a 6 kilómetros durante breves periodos de tiempo. En definitiva se trata de un gran espejo colocado en la órbita terrestre y que se dirigirá según la necesidad de luz en uno u otro punto del planeta.

We're grateful to the @FCC for granting our application to fly our test mission!



This ruling is hugely validating for our company and reflects America's leadership in testing innovative space technology.



We're excited to validate the guardrails we have built into our technology… pic.twitter.com/6CldTDfDHh — Reflect Orbital (@reflectorbital) July 10, 2026

La propia empresa describe su efecto como una intensidad de luz que va desde la luminosidad del mediodía, hasta el brillo propio de una luna llena brillante. Aseguran que esa intensidad es regulable, como también podrían controlar el punto exacto en el que se refleja la luz.

En el momento en el que ese foco ya no es necesario, es posible ‘apagarlo’ girando el satélite hacia otra dirección. También prometen que la luz reflejada no se dispersará fuera del área definida siendo programable incluso las horas de exposición.

Granja solar iluminada desde el espacio en plena noche Reflect Orbital Omicrono

De esta forma, Reflect Orbital explica que puede evitar áreas sensibles como observatorios de investigación o hábitats protegidos. “La luz no es lo suficientemente brillante como para provocar incendios o dañar la vista, incluso vista a través de un telescopio, y no se puede concentrar más allá de la irradiancia máxima de la luz solar natural”, se puede leer en la web.

La autorización de la FCC permite a la compañía desplegar este satélite de prueba a 625 kilómetros de altitud. Este primer lanzamiento persigue evaluar la viabilidad técnica del reflector y su reflectividad.

Como su propio nombre indica, Eärendil-1 es solo la primera muestra de una enorme constelación de satélites reflectantes. Reflect Orbital planea desplegar hasta 50.000 satélites en una operación que se extiende hasta 2035.

Críticas

Durante el proceso regulatorio, la FCC recibió cerca de 2.000 comentarios públicos cuestionando la iniciativa. La comunidad de astrónomos ha pasado años advirtiendo del peligro que supone la creciente actividad satelital. Las primeras generaciones de satélites Starlink recibieron numerosas críticas por su diseño reflectante que permitía ver la secuencia de satélites cruzar el cielo nocturno.

Diseño de la constelación de satélites Eärendil-1 Reflect Orbital Omicrono

Con los años, no solo se modificó el diseño, sino que también se llegó a un acuerdo con la comunidad de radioastrónomos para colaborar con SpaceX en un sistema automatizado de intercambio de datos con el que registrar el paso de los satélites y proteger los radiotelescopios.

El problema no afecta solo a la exploración espacial que estudia el universo, además de vigilar la llegada de asteroides o peligros como las tormentas solares. Esa sobreexposición solar que promete la empresa podría afectar a la propia vida en la Tierra.

Se ha criticado que los animales y las personas podrían ver afectados sus biorritmos más de lo que ya afecta la luz artificial y la contaminación lumínica de ciudades. Preocupan también fallos técnicos en los que los reflejos sean más dispersos e incontrolables de lo que asegura la compañía.

La empresa se defiende en su página web: “Reflect Orbital se está ganando el derecho a operar y a expandirse. Esto implica demostrar que la luz solar reflejada puede controlarse con precisión, utilizarse solo donde sea apropiado, limitar su brillo y duración, y coordinarse con las comunidades afectadas y las instituciones científicas. Significa medir los efectos reales, no basarse en suposiciones. Y significa estar dispuestos a cambiar de rumbo si la evidencia no respalda su implementación”.

Igual que ha ocurrido con la idea de llevar la conectividad al espacio con Starlink, el éxito de esta empresa podría derivar en el nacimiento de otros proyectos similares desde otros países, creando un mercado nuevo con más compañías que coloquen en órbita sus satélites espejo.