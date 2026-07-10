China reta a Elon Musk: prueba por primera vez con éxito un sistema de recuperación de cohetes desde el mar

Hito aeroespacial de China. El gigante asiático ha probado este viernes un sistema experimental de recuperación de cohetes mediante una red sujeta a una plataforma marítima con el objetivo de romper el dominio de EEUU en el uso de cohetes reutilizables.

Lo ha hecho con un cohete Long March 10B, que despegó del centro de lanzamiento espacial comercial de Hainan, en el sur de China. Seis minutos después, tras superar la Línea de Kármán, logró separar correctamente su propulsor y la etapa superior. Posteriormente, el propulsor regresó verticalmente y fue recuperado con éxito, según ha informado la cadena estatal CCTV.

Esta maniobra supone la primera recuperación exitosa de un cohete por parte de China, lo que abre la puerta al rápido desarrollo de cohetes reutilizables, tal y como lidera EEUU con SpaceX de Elon Musk a la cabeza.

China achieved its first-ever controlled recovery of a launch vehicle’s first stage, as the first stage of its Long March 10B carrier rocket launched on Friday was successfully captured on a seaborne platform via a net-capture system, which also marked the world’s first net-based… pic.twitter.com/t1x8vqXqQU — People's Daily, China (@PDChina) July 10, 2026

Precisamente el Long March 10B se ha comparado recurrentemente con el Falcon 9 de Spacex, ya que es capaz de transportar una carga útil al espacio de unas 16 toneladas.

Sin embargo, la gran diferencia en la recuperación entre el modelo de Musk y su rival chino es que el segundo no aterriza de forma autónoma sobre patas desplegables en una plataforma terrestre o un barco remoto, sino que utiliza ganchos de aterrizaje para sujetarse en una red fijada en una plataforma marítima.

El camino de China para lograr la recuperación del cohete ha sido largo y duro. Ha dedicado casi una década a desarrollar tecnologías de cohetes reutilizables, desde las primeras pruebas de vuelo estacionario hasta intentos de recuperación de propulsores orbitales.

Musk por su parte siempre tuvo como prioridad la recuperación de cohetes. El Falcon 9 logró el primer aterrizaje en diciembre de 2015, tras un vuelo orbital. Posteriormente también lo lograría Jeff Bezos de Blue Origin con el modelo New Glenn el pasado noviembre de 2025.

El Falcon 9 es el cohete más usado para enviar carga al espacio debido a su facilidad de recuperación. SpaceX lo lanza unas 150 veces al año, lo que supone unos 3 despegues a la semana, pudiéndose reutilizar el propulsor una docena de veces.

Esa es precisamente la fortaleza aeroespacial de SpaceX.

El propulsor es la parte más valiosa de un cohete y en la que más inversión se dedica. Es por eso que China ve como fundamental tener un sistema de cohetes reutilizables, ya que reducirá los costes de lanzamiento para desplegar sus constelaciones de satélites comerciales que tiene en expansión.

A nivel privado, las empresas chinas están intensificando el desarrollo de tecnología para impulsar la carrera espacial, algo que se está facilitando desde el Gobierno. Además, el gran objetivo del país es llevar misiones tripuladas a la Luna antes de 2030, con lo que las pruebas con el Long March 10 serán claves para recabar datos.