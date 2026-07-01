La NASA ofrece más detalles sobre su plan para crear la primera base lunar: confirma nuevas misiones científicas

Los módulos de aterrizaje lunar comerciales de Astrobotic, Intuitive Machines y Firefly en la Luna. NASA Omicrono

La NASA ha vuelto a ofrecer más detalles de Moon Base, la primera colonia humana en la Luna. Tras la alianza con Blue Origin, la aeroespacial de Jeff Bezos, la agencia espacial de EEUU acaba de anunciar la selección de tres empresas para llevar a cabo cuatro nuevas misiones al satélite a finales de 2028 como parte del programa.

Se trata de Astrobotic, Firefly Aerospace e Intuitive Machines, quienes entregarán cargas útiles científicas de la NASA a la superficie lunar mientras la agencia construye el primer puesto de avanzada en otro mundo, como ha revelado la NASA durante una conferencia de prensa celebrada ayer, martes 30 de junio.

La agencia espacial adjudicó por valor de 590 millones (517 millones de euros al cambio) a estas tres compañías con el objetivo de aumentar las actividades lunares comerciales bajo su programa Artemis.

Del presupuesto global anunciado, Astrobotic ha recibido la mayor adjudicación con 297,9 millones de dólares (unos 261 millones de euros) destinados a dos entregas. Por su parte, Firefly Aerospace e Intuitive Machines han asegurado contratos por valor de 144,2 y 148,3 millones de dólares (126,3 y 129,9 millones de euros), respectivamente, para llevar a cabo una entrega cada una.

Estos contratos se enmarcan dentro de la iniciativa de Servicios Comerciales de Carga Útil Lunar (CLPS, por sus siglas en inglés), uno de los pilares sobre los que se sustenta la Base Lunar. Para permitir la mayor cadencia posible en las misiones, cada compañía utilizará versiones actualizadas de módulos de aterrizaje que ya han demostrado su viabilidad en vuelo.

Four new Moon deliveries. One shared goal. 🌕 @NASA is increasing the cadence of lunar exploration with four newly announced commercial lunar lander missions that will deliver NASA science and technology payloads to expand scientific discovery and help advance the capabilities… pic.twitter.com/02hKTkDReg — NASA Moon Base (@NASAMoonBase) June 30, 2026

Las empresas serán responsables de ejecutar los procesos de contratación, evaluar módulos previos e incorporar las lecciones aprendidas para mejorar la fiabilidad.

Según Ryan Stephan, director interino de módulos de aterrizaje de carga del programa, están "construyendo un campo de pruebas para las operaciones de la colonia", y "acelerar esta adjudicación les permite avanzar rápidamente para aprender y mejorar".

Rover PROMISE y el futuro

Con un horizonte marcado por 17 misiones de entrega a cargo de múltiples proveedores, la agencia espacial está abriendo nuevas vías para que la industria estadounidense contribuya al ecosistema lunar.

Entre los planes en estudio destaca el envío del Vehículo de Exploración Polar para Observación, Cartografía y Exploración In Situ (PROMISE), una versión de desarrollo de ingeniería basada en el exitoso rover Perseverance que opera en Marte.

We're considering plans to send PROMISE—a Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration—to the Moon. PROMISE builds on the technology and lessons learned from NASA's Curiosity and Perseverance rovers. — NASA (@NASA) June 30, 2026

Los expertos ya están definiendo las oportunidades de PROMISE para caracterizar la superficie y el subsuelo, y para prospectar recursos de gran valor.

A esto se suma un intenso calendario de licitaciones. En los próximos meses, la NASA solicitará propuestas para nuevos módulos de aterrizaje que transportarán demostraciones tecnológicas de energía y aviónica, cargas científicas y un generador de imágenes ópticas destinado al Polo Sur.

Asimismo, la agencia espacial publicará una convocatoria abierta para tecnologías aplicables a la Base Lunar y buscará desplegar una constelación de retransmisores que mejoren radicalmente la comunicación de navegación entre la Tierra y la infraestructura lunar.

Tecnología y cargas útiles

Para estandarizar la recopilación de datos, las adjudicaciones del 30 de junio llevarán a bordo tres instrumentos científicos idénticos que ya han demostrado su fiabilidad en vuelo.

El primero es la cámara estéreo para el estudio de los chorros de propulsión (SCALPSS), un conjunto de cuatro lentes que emplea fotogrametría para generar una vista tridimensional del impacto de los gases del motor sobre el polvo lunar durante el descenso.

Astrobotic has been selected by @NASA to deliver a suite of agency payloads to the lunar surface in support of NASA’s Moon Base...these awards will fly two Peregrine lunar landers to the Moon by the end of 2028. 🌙🚀https://t.co/zhT5Ix8tVu pic.twitter.com/iQFnTM3ewn — Astrobotic (@astrobotic) June 30, 2026

Estas imágenes ayudarán a predecir la erosión, un factor vital cuando naves y equipamiento más pesados comiencen a aterrizar a escasa distancia.

El segundo instrumento es el Conjunto de retrorreflectores láser (LRA), un dispositivo pasivo del tamaño de una galleta que refleja los haces láser de orbitadores y naves en descenso para ayudarles a determinar su posición. Al no requerir energía ni mantenimiento, se utilizará para construir una red permanente de marcadores de ubicación en la Luna.

Finalmente, se incluirá el Espectrómetro de transferencia lineal de energía (LETS), un diminuto monitor de radiación con detector de silicio que medirá la intensidad y el tipo de radiación espacial, brindando información crucial para diseñar misiones seguras y proteger a los futuros astronautas en exploraciones de larga duración.

Joel Kearns, administrador asociado adjunto para la exploración de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, ha comparado esta estandarización instrumental con tener estaciones meteorológicas en distintos lugares de la Tierra. Enviar estas cargas en varios módulos permitirá comprender mejor los posibles peligros de aterrizaje y crear una valiosa red global de datos ambientales.

Todos los contratos y tecnologías anunciadas convergen en avanzar en el desarrollo de la Base Lunar, una iniciativa a largo plazo diseñada para permitir una presencia humana sostenida y expandir tanto la actividad científica como comercial en el satélite.

En lo que la agencia califica como una edad de oro de innovación, la Luna servirá para que la NASA envíe astronautas en misiones cada vez más difíciles, continuando la labor de sentar las bases para el gran objetivo final: las primeras misiones tripuladas a Marte.