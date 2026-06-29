La NASA está creando imágenes satelitales de Venezuela para analizar los terremotos y ayudar en las labores de rescate

España es uno de los países europeos con mayor inmigración Venezuela, lo que hace que el seguimiento de los daños causados por el terremoto sea mayor.

Pero son muchos los países implicados en las labores de rescate y análisis de daños. La propia NASA ha empezado a usar sus satélites para obtener información de los edificios dañados y ayudar en los rescates.

Los satélites de la organización están proporcionando un apoyo fundamental y urgente a los equipos civiles que operan sobre el terreno. El envío continuo de imágenes detalladas permite evaluar los impactos iniciales con una precisión que antes resultaba completamente imposible de alcanzar.

Esta asistencia no solo sirve para medir los daños materiales visibles, sino también para dirigir los esfuerzos de respuesta de manera eficiente. Los mapas de superficie generados permiten identificar cuáles son las áreas prioritarias que requieren atención médica o suministros de emergencia.



El núcleo de este análisis técnico se fundamenta en un mapa topográfico de deformación creado a partir de los datos recopilados por la misión NISAR. Este sofisticado instrumental de radar muestra con exactitud cómo se desplazó la superficie terrestre debido a la liberación de energía de los movimientos sísmicos.



Los datos geomáticos ofrecen una perspectiva científica de incalculable valor para los gestores de emergencias que toman decisiones críticas a cada minuto. Los geólogos locales pueden comprender mejor las fallas activas gracias a esta radiografía espacial que expone las líneas de fractura de la corteza.



El Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres de la NASA se activó de forma inmediata tras registrarse el primer temblor de gran magnitud. Esta división especializada tiene como objetivo principal centralizar la información geoespacial para distribuirla de manera pública y gratuita a las autoridades competentes.

Vista satelital de los daños causados por los Terremotos en Venezuela Omicrono

La institución científica ha confirmado que continuará liberando nuevos productos cartográficos y conjuntos de datos actualizados a medida que los satélites completen sus órbitas. La evolución de la falla terrestre requiere un seguimiento constante durante las semanas posteriores al evento principal para prevenir nuevos riesgos.



La tecnología de radar de apertura sintética utilizada en esta misión destaca por su capacidad para atravesar la densa capa de nubes de la región tropical. De este modo, las observaciones científicas no se ven interrumpidas por las condiciones meteorológicas adversas que suelen dificultar los vuelos de reconocimiento tradicionales.



Cada pasada orbital de los dispositivos de observación añade más datos sobre las consecuencias físicas en las infraestructuras de transporte. Los ingenieros utilizan estos mapas para determinar la seguridad de los puentes, presas y carreteras que conectan las ciudades más pobladas.

Los científicos encargados del proyecto NISAR continúan calibrando los sensores para refinar el margen de error de las lecturas obtenidas sobre la superficie venezolana. Este esfuerzo conjunto asegura que las estimaciones de los movimientos del terreno sean fiables y utilizables en los modelos de predicción de riesgos futuros.