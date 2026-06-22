Un piloto español hace historia: completa el primer vuelo tripulado de un avión con baterías de estado sólido

El cielo de Florida, en EEUU, ha sido testigo de un hito tecnológico que promete cambiar para siempre las reglas del transporte aéreo. El pasado cinco de junio, desde el aeropuerto municipal de Zephyrhills, el piloto de pruebas español Miguel Iturmendi se puso a los mandos del Helios Horizon logrando un importante hito para la industria.

A simple vista, podría parecer un despegue experimental más dentro de la incipiente industria de las cero emisiones, pero este ascenso ha entrado directamente en los libros de la aviación. Se trata de la primera demostración tripulada de un avión de ala fija impulsado de forma exclusiva por baterías de estado sólido, una tecnología disruptiva llamada a romper las limitaciones que frenaban la electrificación aérea.

Durante años, la gran promesa de los aviones sostenibles chocaba de frente contra un muro dictado por la física: el peso del almacenamiento de energía. Mientras que un coche eléctrico puede arrastrar pesados paquetes de ion-litio sin comprometer drásticamente su viabilidad, en el aire cada gramo cuenta.

Un vehículo volador necesita maximizar su densidad energética para despegar, ascender y mantenerse estable sin que el lastre de sus propias baterías limite severamente el trayecto. Por tanto, el reto de la ingeniería no era inventar mejores motores, sino empaquetar mucha más energía en un espacio más ligero.

El piloto español Miguel Iturmendi completa el primer vuelo tripulado del Helios Horizon

Las baterías tradicionales dependen de electrolitos líquidos para transportar los iones, un sistema funcional pero pesado y con ciertos límites térmicos. La innovación que ha probado con éxito el piloto español sustituye ese componente líquido por materiales sólidos avanzados.

Este cambio de arquitectura en el corazón de la celda mejora exponencialmente la estabilidad térmica, reduce el riesgo de incendio al mínimo y dispara la capacidad de energía por cada kilogramo a bordo.

Multiplica el rendimiento

Para comprender la verdadera magnitud de lo logrado en el vuelo del Helios Horizon, es vital fijarse en la evolución de las cifras. Hasta ahora, esta aeronave experimental operaba con celdas convencionales que ofrecían una densidad aproximada de 260 Wh/kg.

Sin embargo, la nueva generación de estado sólido que ha impulsado este vuelo histórico logra alcanzar los 410 Wh/kg. Hablamos de un incremento técnico cercano al sesenta por ciento sin necesidad de sumar peso extra a la estructura aerodinámica.

El piloto español Miguel Iturmendi volando con el Helios Horizon. Helios Horizon Omicrono

Esta mejora radical tiene un efecto multiplicador inmediato en las dinámicas de vuelo. Al rebajar el peso necesario para albergar la misma cantidad de electricidad, el consumo general desciende significativamente.

Esto se traduce en una mayor autonomía para cubrir rutas largas o en la capacidad de transportar mayor carga útil. Tal y como ha señalado el propio Iturmendi en un comunicado, si la evolución mantiene este ritmo, la aviación comercial eléctrica entrará en una fase de crecimiento y adopción masiva muchísimo antes de lo que calculaban los expertos.

Más allá de la química de sus baterías, el aparato actúa como un sofisticado laboratorio volante capaz de generar electricidad mientras surca las nubes. Esta plataforma, nacida sobre la base del conocido planeador motorizado europeo Pipistrel Taurus, incorpora en sus extensiones alares un sistema de paneles solares integrados.

Esta superficie fotovoltaica inyecta energía adicional de manera continua, aliviando el consumo principal y alargando el margen de operación. Junto a la captura de energía solar, los desarrolladores han dotado al avión de una capacidad asombrosa inspirada en la automoción: la regeneración en pleno trayecto. Durante los descensos prolongados o en las fases de planeo, la hélice principal modifica su comportamiento para actuar como una turbina eólica en miniatura.

La fuerza del viento hace girar las palas, generando una electricidad limpia que vuelve a canalizarse de inmediato hacia las baterías, optimizando cada vatio disponible en el sistema.

Aunque el avión de Iturmendi ya ostenta récords de altitud en su categoría, el próximo reto es llevar el fuselaje hasta los 12.200 metros de altura. Alcanzar esa cota, que representa la altitud de crucero habitual en las aerolíneas, servirá para demostrar de forma concluyente que el estado sólido rinde a la perfección bajo condiciones extremas de presión atmosférica y temperaturas gélidas.

El histórico vuelo sobre Florida apenas duró unos minutos y no buscaba batir récords de larga distancia. Sin embargo, ha sido tiempo más que suficiente para demostrar al mundo que la descarbonización de los cielos es una realidad inminente y que el futuro del transporte aéreo se escribe en estado sólido.