La ESA hace historia: la versión más potente del cohete Ariane 6 despega con éxito y bate el récord europeo de carga útil

La industria aeroespacial del viejo continente ha vivido una jornada histórica que redefine su posición en la competitiva carrera espacial global. El cohete Ariane 6, el estandarte de la nueva generación de lanzadores de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha completado con éxito su misión VA269 desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa.

El despegue no solo ha culminado con la inyección en órbita de 36 satélites de la constelación de internet Amazon Leo, sino que ha servido de escenario para el debut de una imponente configuración técnica que marca un antes y un después en la autonomía estratégica de la región.

El verdadero protagonista técnico de este hito ha sido el estreno de cuatro propulsores mejorados, basados en el avanzado motor de propulsante sólido P160C. Estas nuevas unidades añaden 14 toneladas adicionales de combustible cada una respecto a sus versiones predecesoras, elevando el total de carburante por propulsor a unas masivas 156 toneladas.

Físicamente, los ingenieros han logrado estirar su estructura un metro de altura —alcanzando los 14,5 metros— sin que esto altere la delicada interfaz de conexión con el núcleo central del cohete ni modifique la altura total del propulsor.

Esta inyección de potencia bruta se traduce en un incremento del 15 % en el rendimiento general del Ariane 6, lo que equivale a añadir 2 toneladas extra de capacidad de carga directamente en la órbita terrestre baja (LEO).

Mission success for the most powerful Ariane 6 yet. ✅



Flight #VA269 launched 36 @Amazonleo satellites using upgraded boosters carrying 14 tonnes more propellant each.



A new record for Europe’s heaviest payload in a single launch.



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(Pic:… pic.twitter.com/vYXwvMrbpJ — European Space Agency (@esa) June 17, 2026

Gracias a este nuevo músculo tecnológico, el vector pudo desplegar los 36 satélites de Amazon en poco más de una hora tras el despegue, superando en cuatro unidades el límite de los lanzamientos LEO anteriores de la firma. Esta hazaña supone la octava misión consecutiva de puesta en órbita completada con éxito por el cohete más nuevo de Europa.

Al configurarse como la versión más masiva y potente construida hasta la fecha, este vuelo ha pulverizado el récord histórico de la mayor carga útil jamás transportada al espacio por un sistema de lanzamiento europeo.

El trono lo ostentaba, desde el año 2013, el mítico Ariane 5, que fijó la marca al transportar las 20 toneladas de la pesada nave de abastecimiento internacional ATV Albert Einstein hacia la Estación Espacial Internacional. Trece años después, el Ariane 6 reclama legítimamente su corona.

"El Ariane 6 ha vuelto a demostrar su valía, consolidando su versatilidad como lanzador capaz de llevar a cabo todo tipo de misiones a todas las órbitas, lo que nos da más confianza y posibilidades para el acceso autónomo de Europa al espacio", ha señalado en un comunicado Josef Aschbacher, director general de la ESA.

1, 2, 3, 4: the new P160C boosters just separated from the core stage as Ariane 6 soars through the skies on flight #VA269 pic.twitter.com/24qsiDyz90 — ESA Space Transport (@ESA_transport) June 17, 2026

Por su parte, Géraldine Naja, directora de Transporte Espacial de la agencia, destacó la calidad de la ingeniería europea tras presenciar el lanzamiento más potente de la historia de la región.

La clave del éxito de este programa no reside únicamente en su fuerza bruta, sino en su flexibilidad comercial. El Ariane 6 fue concebido desde el tablero de diseño como un sistema estrictamente modular. En tan solo dos años, la ESA ha logrado operarlo con éxito en tres variantes distintas, y ya se anticipa la llegada de nuevas versiones en el corto plazo.

Esta versatilidad fomenta un ecosistema industrial sumamente eficiente: los núcleos de estos propulsores se comparten directamente con el Vega-C, el cohete de menor tamaño de la agencia. Este intercambio de hardware estandarizado abarata de forma drástica los costes de fabricación, fija la estabilidad de la cadena de suministro y acelera la frecuencia de los lanzamientos para competir en el mercado moderno.