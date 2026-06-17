La astronauta Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026: la primera mujer en una misión lunar

Christina Koch, astronauta de Estados Unidos y primera mujer en participar en un viaje alrededor de la Luna dentro de la misión Artemis II, ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026. El fallo del jurado se ha dado a conocer este miércoles en el Hotel Eurostars de La Reconquista, en Oviedo.

Koch, nacida en Grand Rapids, Michigan, en 1979, es ingeniera eléctrica y física y se ha convertido en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite natural de la Tierra, además de ser la que ha permanecido más tiempo de manera continuada en el espacio, a lo largo de 328 días entre 2019 y 2020

El reconocimiento del Premio Princesa de Asturias de la Concordia es el último de los ocho galardones que concede la fundación en su cuadragésima sexta edición, y destaca una trayectoria que combina hitos científicos históricos con un profundo mensaje de unidad para la humanidad.

La candidatura fue propuesta por Ricardo Martí Fluxá y elegida por un jurado presidido por Adrián Barbón Rodríguez, destacando entre un total de 36 candidaturas de 16 nacionalidades.

Koch enfocó su formación académica hacia su meta de la infancia de ser astronauta. Se licenció en Ingeniería Eléctrica y en Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde también completó un máster en Ingeniería Eléctrica.

Antes de incorporarse a la NASA en 2013, Koch desarrolló instrumentos científicos en el Centro Goddard y trabajó durante más de tres años en estaciones de investigación de la Antártida, incluyendo un invierno completo en la base Polo Sur Amundsen-Scott.

En 2019, Koch marcó un hito en la Estación Espacial Internacional al permanecer 328 días consecutivos en el espacio, la mayor duración lograda por una mujer en una sola misión. Durante esta estancia, protagonizó junto a Jessica Meir la primera caminata espacial intégramente compuesta por mujeres de la historia, acumulando posteriormente un total de seis paseos espaciales y 42 horas y 15 minutos fuera de la estación.

La astronauta Christina Koch. NASA

El reconocimiento de la Fundación Princesa de Asturias coincide con el reciente éxito de la misión Artemis II, que despegó el pasado 1 de abril de 2026 y concluyó con un amerizaje exitoso el pasado 10 de abril. Koch formó parte de la tripulación junto con los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen, en lo que supuso el regreso del ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

A bordo de la nave Orión, los cuatro tripulantes establecieron un nuevo récord de distancia en el espacio profundo, al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra, superando la marca histórica de la misión Apolo 13 de 1970.

Al rodear el satélite, Koch se convirtió en la primera mujer en salir del campo magnético terrestre. Según los especialistas del sector, los datos médicos recabados sobre la astronauta durante estos diez días de misión serán determinantes para la planificación de futuros viajes tripulados a Marte.

Más allá de sus logros técnicos y los récords de distancia, el jurado a ha valorado el impacto social de su labor y los valores de empatía y esfuerzo compartido que transmite. En la primera rueda de prensa tras el regreso de la misión Artemis II, los astronautas enfatizaron la necesidad de cooperar a nivel global. Koch dejó una declaración que resonó en el ámbito internacional al a afirmar: "Planeta Tierra, sois una tripulación".

Con estas palabras, la astronauta subrayó la interdependencia total de la humanidad y la responsabilidad mutua necesaria para buscar el bien común, un principio alineado con los estatutos del Premio de la Concordia.

El galardón, dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y un premio en metálico de 50.000 euros, se entregará formalmente en el mes de octubre durante la tradicional ceremonia en Oviedo, presidida por los Reyes de España y sus hijas. Con este anuncio, Kopch se une al cuadro de honor de este año, en el que figuran personalidades como la cantante Patti Smith en Artes, el Studio Ghibli en Comunicación y Humanidades, o el futbolista Leo Messi en Deportes.