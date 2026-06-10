Así son los trajes que llevarán los astronautas de Artemis III: diseñados por Prada y con un nuevo equipo de refrigeración

La NASA ha dado a conocer el nombre de los cuatro astronautas que protagonizarán la próxima misión Artemis III, en un año. La agencia espacial se prepara para su siguiente gran reto junto a las empresas espaciales privadas que colaboran en la misión como Blue Origin, SpaceX o Axiom Space y Prada. Estos dos últimos han aprovechado la presentación de la nueva tripulación para dar a conocer la tecnología que han desarrollado en sus trajes.

Frank Rubio, Andre Douglas, Luca Parmitano y Randy Bresnik serán los próximos seres humanos en hacer historia en nombre de Estados Unidos y las demás agencias y países que colaboran en el programa Artemis como la Agencia Espacial Internacional. La misión Artemis III será más un viaje de preparación para Artemis IV, de ahi que su tripulación estrene y pruebe los nuevos trajes diseñados por Axiom Space y Prada.

La exploración espacial ha aportado numerosos inventos que después han mejorado la vida en la Tierra, avances que hoy se sienten en el calzado y ropa que llevan millones de personas en el mundo. Desde el calzado deportivo con amortiguación, hasta las gafas resistentes a los arañazos, el armario de muchas personas se sustenta sobre años de investigación enfocada en un principio en la exploración espacial.

Así, cuando se descubren las novedades que lucirán los próximos astronautas en pisar la Luna, es fácil pensar que en el futuro los habitantes de la Tierra también podrán disfrutarlos. Un ejemplo es el nuevo sistema de refrigeración que ha desarrollado la empresa espacial Axiom Space de la mano de la marca de moda, Prada. Juntas están trabajando desde hace años en el que será el nuevo tipo de traje con el que el ser humano volverá a pisar la Luna después de 50 años en las misiones Artemis.

En 2024, ambas compañías presentaron la capa exterior de este nuevo traje Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), pensado tanto para pasearse por la superficie lunar como para hacer caminatas espaciales en la órbita terrestre baja (LEO), es decir, en la Estación Espacial Internacional o en su futuro sustituto. Ahora han dado a conocer su interior.

El traje exterior

La empresa, creada por el astronauta español Michael López-Alegría, recibió su primer pedido Artemis en 2022, valorado en 228 millones de dólares. Desde entonces, ha estado trabajando en estos nuevos trajes adaptables tanto a hombres como mujeres, aunque en la tripulación Artemis III no se ha seleccionado a ninguna mujer, podría haber mujeres astranautas en las próximas. A diferencia de los astronautas de Artemis II, completada con éxito el pasado mes de abril, los tripulantes de la misión Artemis III tienen como principal objetivo validar sistemas esenciales para un futuro descenso en la Luna, que sí se producirá en la misión Artemis IV.

Traje AxEMU Axiom Space Omicrono

Los trajes deben estar listos para las dos misiones, la primera programada para dentro de un año (si no hay más retrasos). En esta misión se llevará a cabo la maniobra de acoplamiento de la nave Orion con el Human Landing System (HLS) en la órbita de la Tierra. El HLS es el módulo que emplearán los astronautas de Artemis IV (prevista para 2028) para ir desde la órbita lunar hasta la superficie del satélite natural.

La Luna es un lugar tremendamente hostil, donde se soportan temperaturas extremas de día (por encima de los 100ºC) y heladoras de noche (cerca de los -200ºC). Los astronautas que terminen pisando su superficie, podrán realizar caminatas espaciales durante al menos ocho horas.

Interior y exterior del traje espacial de Artemis Axiom Space

Teniendo esto y otros factores en cuenta, el traje espacial estará fabricado con un material blanco que refleja el calor y protege al astronauta de las temperaturas extremas del clima lunar, así como del polvo de su superficie. En el diseño de estos nuevos space suit ha tenido un papel importante la experiencia de Prada en materiales y técnicas de costura. Parte del desafío está en crear un traje que proteja al explorador espacial durante al menos ocho horas de caminata espacial y se adapte a todos los miembros de la tripulación, sean hombres o mujeres, con diferentes tamaños de cuerpo.

Incluye recubrimientos avanzados en el casco y la visera para mejorar la visión del entorno de los astronautas, así como guantes personalizados fabricados internamente con varias mejoras respecto a los guantes actuales. La arquitectura del traje espacial incluye sistemas de soporte vital, prendas presurizadas, aviónica y otros sistemas innovadores para satisfacer las necesidades de exploración y ampliar las oportunidades científicas.

Los trajes ya han sido sometidos a una simulación presurizada bajo el agua con la NASA y SpaceX, la primera prueba de este tipo que se realiza desde la era Apolo. El entorno lunar y a gravedad reducida se simulan en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral (NBL) y el Centro Espacial Johnson de la NASA para poner a prueba estas nuevas prendas.

Aire acondicionado interior

El traje espacial AxEMU incorpora múltiples sistemas redundantes y un sistema de diagnóstico a bordo para garantizar la seguridad de la tripulación. Además, utiliza un sistema regenerable de eliminación de dióxido de carbono.

Diseño del futuro traje espacial de Aizom Space y Prada Marta Sanz Romero

A esto se suma la prenda de refrigeración y ventilación líquida (LCVG; por sus siglas en inglés), presentada recientemente. Esta capa interna está diseñada para proteger a los astronautas de las inclemencias del tiempo en la superficie lunar. Se ha desarrollado mediante técnicas avanzadas de modelado 3D y Prada también ha aportado sus conocimientos en la identificación y el suministro de fibras especializadas para que los trajes resistan a su uso en misiones de larga duración.

Como un aire acondicionado personal para contrarrestar el calor corporal que los propios astronautas generan al moverse durante las caminatas espaciales. El traje LCVG hace circular agua fría a través de una red de tubos que recorren los principales grupos musculares, absorbiendo el calor y transportándolo al sistema portátil de soporte vital del traje, desde donde se expulsa al espacio.

Interior del traje espacial de Artemis III Axiom Space Omicrono

A diferencia de las prendas de refrigeración convencionales, el LCVG de Axiom Space cuenta con un circuito de refrigeración totalmente redundante, lo que garantiza la disponibilidad de un sistema de respaldo en caso de fallo del circuito principal.

Esta prenda también cumple una función de ventilación, con un circuito de tubos que suministra oxígeno fresco al rostro del astronauta para eliminar continuamente el dióxido de carbono exhalado. El gas luego pasa por el depurador de CO2 del sistema de soporte vital antes de recircular el oxígeno.

Este último sistema se ha pensado también como facilitador cuando los astronautas regresen a la Luna, años después, en la misión Artemis IV de la NASA. Pero antes, los esfuerzos de la agencia se centran en la misión Artemis III, en cumplir todos los objetivos de la misión y traer de vuelta a casa a los cuatro nuevos astronautas.