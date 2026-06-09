La NASA anuncia la tripulación de la Artemis III: el último paso antes de que el ser humano pise la Luna de nuevo

La tripulación de la Artemis III, de izquierda a derecha: Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio NASA Omicrono

El éxito de la misión Artemis II, en el que el ser humano volvió a sobrevolar la Luna 54 años después, fue solo el principio. La NASA se ha impuesto el ambicioso objetivo de volver a pisar el satélite natural, pero primero, tiene que dar un paso vital.

En la presentación de Artemis III, Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, ha asegurado que "si Artemis II era sobre el jolgorio de la Luna, Artemis III será sobre el jolgorio de la Tierra".

Artemis III tiene el dudoso honor de estar en medio de dos misiones que llegaron o llegarán a la Luna, y 'sólo' llegará a la órbita terrestre, pero no por ello será menos importante, más bien al contrario.

Y es que la tripulación que ha sido escogida tendrá la tarea crítica de comprobar que la vuelta a la Luna es posible en primer lugar; la misión consistirá en una prueba de acoplamiento entre la cápsula Orion y los vehículos de alunizaje de SpaceX y Blue Origin.

Los encargados de hacer realidad esta misión serán:

Randy Bresnik , estadounidense de la NASA y Comandante de la misión.

, estadounidense de la NASA y Comandante de la misión. Luca Parmitano , italiano de la ESA y piloto de la misión.

, italiano de la ESA y piloto de la misión. Frank Rubio , estadounidense de la NASA y especialista primero de la misión.

, estadounidense de la NASA y especialista primero de la misión. Andre Douglas, estadounidense de la NASA y especialista segundo de la misión.

Además, el astronauta de la NASA Bob Hines ha sido nombrado como miembro de la reserva, que tomará el sitio de cualquier miembro que sufra algún problema médico que le impida tomar parte en la misión.

La misión Artemis III dará inicio en el 2027, aunque la NASA no ha podido dar una fecha más concreta. Será el preámbulo a la misión Artemis IV que llevará astronautas al polo sur lunar en el 2028.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, ha calificado la Artemis III como "otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna, basándonos en los extraordinarios cimientos establecidos por los astronautas de la Artemis II.

La cápsula Orion que llevará a los astronautas en la misión Artemis III NASA Omicrono

Durante Artemis III, el megacohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) pondrá en órbita la nave espacial Orion con los astronautas a bordo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Una vez en el espacio, la nave ejecutará complejas maniobras de aproximación y acoplamiento con los sistemas de alunizaje comercial que actualmente están desarrollando las empresas privadas SpaceX y Blue Origin.

Estas operaciones conjuntas se extenderán durante un periodo estimado de dos semanas en el espacio, aunque la duración exacta se ajustará en función del desarrollo de los sistemas de acoplamiento.

Esta 'coreografía espacial' se iniciará con el lanzamiento previo del módulo de Blue Origin, que esperará en órbita a los astronautas. Tras pasar un par de días conectados a esta estructura para realizar comprobaciones de sistemas e interfaces, la Orión se desacoplará para repetir la operación con la nave Starship de SpaceX, con la que estarán unidos alrededor de un día.

Toda esta misión en órbita baja terrestre servirá para certificar el software, los sistemas de propulsión y las comunicaciones de las dos opciones privadas para el aterrizaje lunar antes de los vuelos reales a la superficie del satélite.

Ya se ha iniciado la preparación técnica para el inicio de Artemis III, con las primeras pruebas del sistema de acoplamiento en tierra. De forma paralela, los componentes del cohete SLS están siendo procesados de cara a la instalación de sus cuatro motores.