La NASA da un gran paso con el X-59: su 'Concorde' rompe por primera vez la velocidad del sonido en su último vuelo

La NASA, cuyos planes para ir a la Luna están en peligro tras la explosión del cohete de Blue Origin, acaba de lograr un hito con el avión experimental X-59: su 'Concorde' rompe por primera vez la velocidad del sonido en su último vuelo.

La agencia espacial estadounidense anunció el pasado viernes que el avión experimental X-59 sobrepasó por primera vez la velocidad del sonido, lo que consideró un importante hito en el desarrollo de esta aeronave que pretende impulsar los vuelos comerciales supersónicos silenciosos.

La aeronave realizó el despegue y el aterrizaje en la Base Edwards de la Fuerza Aérea, en California, alcanzando una velocidad máxima cercana a los 1.147 km/h y una altitud de 13.228 metros.

El vuelo, de 81 minutos de duración, comenzó a las 11:08 hora local, según informó la NASA en un comunicado.

A los mandos estuvo el piloto de pruebas Jim 'Clue' Less. Durante la misión, el equipo centró su trabajo en evaluar el comportamiento del avión tanto en régimen subsónico como supersónico, detalló la agencia espacial.

El X-59 es una aeronave experimental diseñada para superar la barrera del sonido sin generar el habitual estampido sónico.

Este fenómeno fue precisamente uno de los factores que contribuyó a la retirada del Concorde, el avión comercial que operó entre 1976 y 2003, capaz de volar a más de 2.000 km/h y unir Londres (Reino Unido) o París (Francia) con Nueva York (EEUU) en apenas tres horas y media.

✈️ JUST IN: The X-59 has gone supersonic!



The X-59 achieved supersonic speeds for the first time ever today — a major milestone for NASA’s Quesst mission and an important step toward upcoming flights that will demonstrate its quiet supersonic technology ahead of future… pic.twitter.com/mwblICs4vN — NASA Aeronautics (@NASAaero) June 5, 2026

No obstante, el fuerte ruido producido al romper la barrera del sonido llevó a numerosos países a prohibir los vuelos supersónicos sobre sus territorios.

Cabe señalar que el estampido sónico se produce por la compresión de las ondas sonoras cuando un avión supera la velocidad del sonido.

El X-59 realizó su primer vuelo el pasado mes de octubre y, según la NASA, se prevé que demuestre plenamente sus capacidades de vuelo supersónico silencioso antes de que finalice el año.

"El siguiente paso será alcanzar Mach 1,4 (entre 1.500 y 1.700 km/h) en los próximos días", señaló el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Para medir la intensidad del estampido generado, un avión F-15 de la NASA sobrevoló la zona durante las pruebas.

Uno de los rasgos más distintivos del X-59 es su alargada nariz, notablemente más extensa que la del Concorde y que representa aproximadamente un tercio de la longitud total del aparato, que alcanza los 30,5 metros.

El diseño de esta estructura, junto con la ubicación del motor en la parte superior del fuselaje y una superficie específica bajo la tobera, permite dispersar las ondas sonoras y evitar su compresión, eliminando así el estampido sónico.