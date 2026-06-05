La NASA detecta una fuga en la Estación Espacial Internacional y ordena preparar la evacuación de los astronautas

La NASA ha ordenado a los astronautas de la Estación Espacial Internacional que se preparen para la evacuación después de detectar una fuga de aire.

La NASA ha detectado una fuga en la Estación Espacial Internacional (ISS) que ha obligado a iniciar los protocolos de evacuación. Los astronautas ya se encuentran refugiados en las naves dispuestas para ello, mientras se continúan las operaciones de reparación.

Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 que se encuentran en la ISS recibieron las órdenes del centro de control de misiones en tierra de ponerse los trajes espaciales y resguardarse en una de las naves Dragon que permanecen unidas a la estación, precisamente en caso de una urgencia como esta.

La misión comercial Crew-12 está compuesta por un grupo internacional de astronautas compuesta por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot (representante de la Agencia Espacial Europea, ESA) y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Además, la NASA ha ordenado a su astronauta Chris Williams a ejecutar el mismo proceso.

Los cuatro miembros de la misión permanecen en órbita a bordo de la ISS desde el pasado mes de febrero, y forman parte de una serie de investigaciones científicas y tecnológicas.

El origen del problema se encuentra en el módulo PrK, un túnel de transferencia Zvezda que cumple la función de conectar la sección rusa de la estación con los puertos de acoplamiento de naves de carga.

En realidad, este punto del complejo ya era conocido por sus problemas, incluyendo caídas intermitentes de presión en los últimos años, además de por la presencia de grietas. De hecho, en noviembre de 2023 la NASA ya alertó por un posible "fallo catastrófico" relacionado con este módulo.

El módulo Zvezda de la Estación Espacial Internacional que ha sufrido la fuga Russian Space Web Omicrono

Sin embargo, el volumen de aire perdido por estas fugas se ha disparado de manera significativa en las últimas horas. Como resultado, se ha alcanzado el umbral de "alto riesgo", lo que ha obligado a la NASA a dar la orden de preparación de evacuación.

En los últimos años, la NASA y Roscosmos, la agencia espacial rusa, han trabajado juntas para determinar la causa de estas grietas; los cosmonautas rusos ya han realizado tareas de mitigación y reparaciones parciales, pero no han sido suficientes.

La pérdida repentina de aire ha forzado a Roscosmos a acelerar los trabajos de reparación y a extenderlos a lo largo de este viernes. La decisión de la NASA de iniciar el proceso de evacuación se realiza por "exceso de precaución", en palabras de Bethany Stevens, responsable de comunicaciones de la NASA.

Stevens asegura que la NASA continúa trabajando con Roscosmos, junto con el resto de la comunidad internacional con presencia en la ISS, para "alcanzar una resolución más permanente".