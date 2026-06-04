España despliega su caza definitivo: el nuevo Eurofighter que vuela a 2.500 km/h y puede "cegar" a los radares enemigos

España acaba de dar un paso clave para renovar sus cazas de combate. El primer Eurofighter del programa Halcón I ya ha salido de la fábrica de Airbus en Getafe (Madrid). Un avión que ahora mismo se prepara para sus pruebas de motor y su primer vuelo, es, sencillamente, la versión más tecnológica y conectada que ha tenido nunca el Ejército del Aire.

Se trata del primero de los 20 aviones que el Gobierno de España compró formalmente en junio de 2022. Aunque sobre el papel el grueso de las entregas no arranca hasta 2026, el general Francisco Braco Carbó, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, ha dado una buena noticia: los tres primeros llegarán este mismo año, adelantando los planes previstos.

A nivel técnico, el Eurofighter Tranche 4 es un salto enorme: lleva dos motores Eurojet EJ200 que lo empujan hasta Mach 2.0 (casi 2.500 km/h).

Pero lo que de verdad marca la diferencia frente a modelos anteriores es el llamado "supercrucero": la capacidad de volar a velocidades supersónicas de forma sostenida sin tener que exprimir los postquemadores. ¿El resultado? Gasta mucho menos combustible y llega bastante más lejos.

Además, la joya de la corona de este caza es su radar E-Scan de barrido electrónico activo (AESA). Olvídate de los viejos radares que giran mecánicamente; este usa módulos fijos que dirigen la señal de forma electrónica. En la práctica, esto significa que el piloto puede rastrear decenas de objetivos a la vez e intercalar misiones aire-aire y aire-tierra en cuestión de milisegundos.

⚡️ The first #Eurofighter HALCON I for the @EjercitoAire has rolled out at our Getafe facilities in Madrid! 🇪🇸✈️ Everything is ready for the first engine run and the maiden flight.



The 20 HALCON aircraft will be equipped with E-Scan (Electronically Scanned) radar, with… pic.twitter.com/dOdwK0UEiA — Airbus Defence (@AirbusDefence) June 1, 2026

Y lo más importante para la supervivencia del piloto: es mucho más difícil de detectar y puede lanzar ataques de guerra electrónica para anular o cegar los sistemas del rival.

Para defenderse, el caza viene bien servido. Incorpora el misil aire-aire Meteor, que deja atrás al viejo sistema AMRAAM y puede alcanzar objetivos a más de 100 kilómetros de distancia. Si toca atacar en tierra, el misil Brimstone III se encarga de dar en el blanco con precisión milimétrica.

Todo este despliegue tiene un destino claro: la base aérea de Gando, en Canarias. Allí irán jubilando poco a poco a los veteranos F-18 Hornet. Hay que tener en cuenta que las islas están a apenas 100 kilómetros de la costa africana, lo que las convierte en un enclave vital para la estrategia de la OTAN. Desde allí, los nuevos Eurofighter vigilarán las rutas del Atlántico oriental y protegerán el acceso al Estrecho de Gibraltar.

La idea de Defensa es que esto sea una apuesta a largo plazo. A finales de 2024, España amplió el acuerdo firmando el programa Halcón II para sumar otros 25 cazas con esta misma tecnología. En total, son 45 nuevos aviones comprados en los últimos años. Cuando todos estén entregados, el Ejército del Aire contará con una flota de 115 Eurofighters, blindando el espacio aéreo nacional para las próximas décadas.