Ya es oficial: despega con éxito el avión de pasajeros con mayor alcance del mundo que operará vuelos de 22 horas sin escalas

El sueño de cruzar el planeta sin hacer una sola parada técnica está a punto de hacerse realidad. En lo que supone un hito histórico para la aviación comercial, Airbus ha completado con éxito el primer vuelo de prueba de su esperado A350-1000ULR (Ultra Long Range).

Esta aeronave es la primera de un lote de 12 gigantes encargados por la aerolínea australiana Qantas para dar vida a su ambicioso 'Proyecto Sunrise', cuyo objetivo final es romper la última gran barrera de los viajes aéreos y conectar Sídney (Australia) con ciudades como Nueva York (EEUU) y Londres (Reino Unido) en un solo salto, según informa la empresa en un comunicado.

El prototipo, conocido técnicamente como MSN 707 y equipado con instrumentación especial de medición, despegó desde las instalaciones de Airbus en Toulouse, Francia.

Durante tres horas y 43 minutos, la aeronave alcanzó altitudes superiores a los 12.500 metros (41.000 pies) bajo los mandos de un equipo de pilotos y probadores experimentales de la compañía.

Este ensayo inicial permitió a la tripulación comprobar el rendimiento general del avión y poner a prueba su rediseñada arquitectura de combustible, un elemento fundamental para la viabilidad de trayectos tan prolongados.

Para soportar trayectos de hasta 22 horas ininterrumpidas en el aire y cubrir distancias transoceánicas de casi 18.500 kilómetros (10.000 millas náuticas), el A350-1000ULR ha integrado modificaciones clave de ingeniería respecto a los modelos estándar.

La gran innovación es la integración de un tanque central trasero adicional en la propia estructura, lo que aumenta el alcance del avión en unos 1.850 kilómetros (1.000 millas náuticas).

El Airbus A350-1000ULR en su vuelo inaugural. Airbus Omicrono

Dado lo extremo de los trayectos, el fabricante también ha diseñado un nuevo sistema de refrigeración para las zonas de cocina que incorpora unidades más ligeras y eficientes, optimizando al mismo tiempo la ventilación y el control de temperatura de la cabina para garantizar el confort del pasaje durante casi un día entero a bordo.

Este exitoso despegue marca el pistoletazo de salida para una intensa campaña de pruebas de dos meses con el fin de certificar todas las modificaciones estructurales.

Una vez superada esta fase, el MSN 707 será reacondicionado para incorporar las especificaciones comerciales de Qantas.

Para quienes ya estén pensando en comprar un billete, habrá que esperar un poco, ya que el segundo avión fabricado para la aerolínea, que será el primero en entregarse de forma oficial para operar comercialmente, tiene prevista su llegada en abril de 2027.

Actualmente, esta segunda unidad se encuentra en la fase final de ensamblaje, a la espera de salir del taller de pintura, instalar sus motores y configurar su cabina premium distribuida en cuatro clases.

El A350-1000ULR se convierte en la cuarta variante de pasajeros de la exitosa familia A350, que hasta finales de abril de 2026 ya acumulaba 1.579 pedidos de 68 clientes a nivel mundial, estableciendo nuevos estándares en la reducción del consumo de combustible y las emisiones de carbono.

Próximamente, a esta alineación se unirá el A350F, la nueva apuesta de carga de la compañía cuyo primer vuelo está previsto para finales de este año, consolidando la estrategia de innovación tecnológica de Airbus en las rutas de largo y ultra largo recorrido.