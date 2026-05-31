Turquía cambia las normas de la guerra: el nuevo material en spray que hace invisibles a los drones contra el radar

La guerra de Ucrania ha demostrado que los drones aéreos se han convertido en un pilar fundamental, tanto para operaciones de vigilancia como de ataque. Sin embargo, como todos los vehículos aéreos, tienen un némesis: son detectables por rádar.

Para solucionar este problema, un investigador turco ha presentado una propuesta que promete transformar la forma en la que los drones evitan ser detectados, utilizando un formato tan sencillo como un aerosol.

El compuesto, denominado Kürşat 3.0, ha sido desarrollado por el científico Yunus İnce junto a una pequeña empresa de investigación de defensa en Turquía. Este proyecto es el resultado de más de siete años de trabajo enfocado en crear un material absorbente de radar que sea fácil de aplicar y altamente eficiente.

La gran innovación de este producto radica en su composición, ya que utiliza estructuras microscópicas de rocas volcánicas, específicamente basalto y piedra pómez, para atrapar las ondas electromagnéticas.

En el ámbito de la tecnología antiradar, los sistemas actuales de absorción suelen ofrecer una atenuación de la señal que oscila entre los 20 decibelios y los 30 decibelios. El avance presentado con Kürşat 3.0 supera de forma notable estos registros.

Según las imágenes de las pruebas técnicas mostradas por el desarrollador, el nuevo revestimiento en spray ha alcanzado una reducción de la señal de retorno del radar de hasta 43.2 decibelios.

Esta diferencia en decibelios es muy significativa, porque esta unidad de medida funciona de manera logarítmica, es decir, la diferencia es mayor de lo que pueda parecer basándonos únicamente en las cifras.

Un dron con la capa de pintura aplicada Yunus İnce Omicrono

De hecho, una reducción de 43 decibelios implica que el material absorbe una cantidad de energía electromagnética drásticamente superior a la que logran los compuestos convencionales, transformando esas ondas de radar incidentes en calor, en lugar de reflejarlas de vuelta hacia el receptor que intenta localizar la aeronave.

La mejora no se limita únicamente a la capacidad de absorción, sino también a la viabilidad económica y operativa. Las tecnologías tradicionales de baja visibilidad dependen en gran medida de una geometría de diseño muy compleja que deflecta las ondas, combinada con paneles compuestos de materiales absorbentes de radar.

Eso explica los diseños angulares de aviones furtivos como el bombardero B-2. Estos paneles deben cortarse a la medida exacta de las superficies curvas del aparato y fijarse con adhesivos especiales, los cuales tienden a degradarse debido a los cambios de temperatura y las vibraciones del vuelo.

Por el contrario, el formato en aerosol de Kürşat 3.0 permite aplicar la protección de manera uniforme como si fuera pintura, adaptándose a cualquier tipo de geometría sin dejar costuras ni huecos de cobertura que puedan comprometer el rendimiento defensivo.

Esto elimina la necesidad de rediseñar las estructuras de las aeronaves desde cero, permitiendo que drones comerciales o militares que no fueron construidos originalmente con características de sigilo puedan recibir una mejora inmediata en su nivel de supervivencia.

A pesar de las elevadas cifras de rendimiento registradas en los laboratorios de la empresa, los expertos recuerdan que la geometría del aparato sigue siendo un factor crucial. Un espray no puede hacer que un dron sea completamente invisible si sus formas propician un fuerte eco de radar, especialmente en componentes como las hélices de los cuadricópteros.

Además, este avance todavía debe someterse a una validación independiente por parte de terceros para confirmar que los 43.2 decibelios de atenuación se mantienen estables en condiciones reales de combate y en diferentes bandas de frecuencia de radar.