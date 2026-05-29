EEUU logra lo imposible: la NASA crea un material que ayudaría a fundir rocas lunares y aprovechar sus recursos

La NASA, que recientemente detalló su plan para crear la primera colonia humana en la Luna, acaba de lograr lo imposible. La agencia espacial de EEUU ha creado un material que ayudaría a fundir rocas lunares y aprovechar sus recursos.

Para establecer una base permanente en la Luna, la humanidad se enfrenta a un problema logístico monumental: llevar todos los suministros necesarios desde la Tierra es inviable.

La solución pasa por la utilización de recursos in situ, pero procesar la superficie lunar parecía una tarea imposible debido a sus condiciones extremas. Ahora, un equipo de investigadores de la NASA ha desarrollado un material completamente nuevo que cambia las reglas.

El objetivo final de la agencia espacial estadounidense es aprender a vivir de la superficie lunar aprovechando sus propios elementos. Esto incluye la fundición de rocas locales para extraer metales destinados a la construcción de infraestructuras y oxígeno para el soporte vital de las tripulaciones y el combustible de los cohetes.

Sin embargo, este proceso de extracción requiere licuar el abrasivo polvo lunar, una sustancia que al derretirse se transforma en un elemento altamente destructivo para los componentes industriales humanos.

New material, who dis? 🌕🔥



Researchers recently discovered and tested a new heat-resistant material at NASA Glenn.



It could help NASA melt Moon rocks to extract resources — like metals for building infrastructure and oxygen for fuel and life support systems.



If astronauts… pic.twitter.com/nw3eaHzmpv — NASA's Glenn Research Center (@NASAglenn) May 22, 2026

"Podríamos llamarlo lava, porque básicamente son rocas trituradas y luego fundidas. Es muy corrosivo y puede corroer rápidamente muchos materiales refractarios o resistentes al calor de uso común", afirma el doctor Kevin Yu, tecnólogo en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El investigador explica que encontrar un contenedor o un sistema de tuberías capaz de soportar este infierno térmico era uno de los mayores desafíos científicos para las futuras misiones espaciales de la agencia.

La solución llegó tras meses de investigación conjunta entre el propio doctor Yu y la doctora Jamesa Stokes, ingeniera de materiales en el Centro Glenn de Cleveland (EEUU).

Al combinar polvo lunar simulado con un compuesto llamado óxido de escandio y someter la mezcla a un tratamiento térmico en un horno a más de 1490 grados Celsius, los científicos se percataron de que habían creado una sustancia totalmente desconocida.

Tras revisar minuciosamente su trabajo, confirmaron que el material no coincidía con ninguna de las más de un millón de sustancias registradas en sus bases de datos.

Este nuevo componente destaca por unas propiedades sorprendentes y un curioso aspecto visual en el laboratorio. "En realidad es un polvo de aspecto muy atractivo; es de color rosa, casi como la leche con fresa", explica Yu.

Además, añade que el compuesto "tiene un indicador de color incorporado, así que cuando terminas de usarlo, se vuelve de un color beige claro o tostado, y así sabes que la reacción se ha desarrollado como esperabas", lo que facilita enormemente el control visual del proceso.

Más allá de su estética, las pruebas demostraron que la sustancia no se corroe ante el polvo lunar fundido y puede soportar temperaturas colosales, hasta seis veces superiores a las de un horno convencional.

Una muestra del nuevo material descubierto por los investigadores del Centro de Investigación Glenn de la NASA. NASA. Omicrono

Aunque está fabricado a partir de óxido de escandio, que es un elemento costoso, su precio final resulta significativamente menor que el de metales preciosos como el platino, que son los que tradicionalmente se emplean en este tipo de procesos industriales de alta temperatura.

El impacto de este hallazgo tecnológico trasciende las fronteras de la exploración espacial y promete revolucionar la industria en la Tierra, especialmente el sector aeronáutico.

Sus características de ligereza, baja densidad y superior aislamiento térmico lo convierten también en el candidato ideal para crear recubrimientos que protejan las piezas internas de los motores a reacción de los aviones.

"Puedes tener la mejor idea del mundo para una estructura o un vehículo, pero si no dispones de los materiales con las propiedades adecuadas para hacer realidad tu visión, no tendrá éxito por muy bien que la diseñes", señala la doctora Stokes.

Los investigadores planean perfeccionar el material en las próximas fases para purificarlo y abaratar aún más sus costes de producción, convencidos de que expandir los límites de la tecnología genera un beneficio directo para toda la sociedad.

"Creo que intentar ampliar los límites de lo posible con los materiales también permite grandes avances en el ámbito terrestre. Comprender mejor los materiales para todo tipo de aplicaciones es lo que me motiva a ir a trabajar cada mañana", concluye Yu.