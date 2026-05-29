La brutal explosión del cohete de Blue Origin, empresa de Jeff Bezos: un duro revés para su intento de alcanzar a SpaceX

En los últimos años los avances de la carrera espacial privada que lideran las grandes empresas tecnológicas actuales han sido enormes. El liderazgo de Elon Musk, con SpaceX, está siendo perseguido por otras empresas, como Blue Origin, una de las principales inversiones de Jeff Bezos.

Pero el magnate creador de Amazon ha tenido un revés esta madrugada. Durante una jornada reciente en las instalaciones de Cabo Cañaveral, un evento inesperado ha marcado un punto de inflexión importante.

El cohete New Glenn ha sufrido un accidente impresionante durante una evaluación técnica. Esta maniobra consistía en un encendido estático diseñado para verificar la resistencia de los sistemas antes de un vuelo real.

Las imágenes capturadas por diversos observadores muestran una gran bola de fuego que envolvió la estructura principal de la nave. Este suceso ocurrió aproximadamente a las nueve de la noche, hora local, iluminando el cielo de Florida de forma repentina.

La empresa ha calificado lo sucedido como una anomalía técnica severa que requiere un análisis profundo y detallado. A pesar de la espectacularidad de las llamas, se ha confirmado que todo el personal se encuentra localizado y totalmente a salvo.

Jeff Bezos ha manifestado a través de sus canales oficiales que ha sido un día sumamente difícil para todos los ingenieros involucrados en este proyecto ambicioso, pero que por fortuna no ha habido heridos.

Este contratiempo se produce justo cuando la compañía buscaba acelerar sus operaciones para competir directamente con otras entidades del sector privado. El objetivo principal de este vehículo es el transporte de grandes cargas útiles hacia la órbita terrestre baja.

La brutal explosión de un cohete de la empresa de Jeff Bezos (Blue Origin)

La Administración Federal de Aviación y de la NASA está al tanto de lo sucedido y supervisará los informes derivados de esta prueba en tierra. Aunque la prueba no estaba bajo un permiso de vuelo activo, el impacto en el calendario de lanzamientos es inevitable.

Expertos en el sector aeroespacial indican que estos fallos son parte natural del proceso de aprendizaje y mejora constante. No es la primera vez que un prototipo sufre daños irreparables durante las fases de comprobación de máxima presión dinámica.

El motor BE-4, que impulsa esta enorme estructura, es una pieza de ingeniería fundamental para el futuro de la exploración comercial. Su correcto funcionamiento es vital no solo para Blue Origin, sino también para otros contratos con agencias gubernamentales externas.

La NASA observa estos desarrollos con cautela, ya que cuenta con esta tecnología para futuras misiones de transporte de suministros lunares. El módulo de aterrizaje previsto para la Luna depende en gran medida de la fiabilidad de este sistema de propulsión.

De hecho este accidente podría afectar al proyecto Artemis que busca crear una base en la luna.

Varios residentes de las zonas próximas a la base informaron haber sentido una vibración intensa en sus hogares tras el estallido. El destello naranja fue visible incluso desde puntos situados a más de 100 kilómetros de distancia del complejo de lanzamiento.

Los equipos de emergencia actuaron con rapidez para asegurar el perímetro y extinguir los focos de fuego persistentes en la plataforma. La infraestructura del Complejo de Lanzamiento 36 ha recibido daños que deberán ser evaluados meticulosamente en los próximos días.

Blue Origin ha invertido miles de millones de euros en el desarrollo de este vehículo de transporte pesado durante la última década. La meta es conseguir una capacidad de reutilización que abarate considerablemente los costes de poner satélites en el espacio.

El proyecto Leo de Amazon también se ve indirectamente afectado, ya que planea utilizar estos cohetes para su constelación de internet. Cualquier retraso en el New Glenn supone un aplazamiento en el despliegue de los servicios de conectividad global previstos.

La competencia en el mercado de lanzamientos es cada vez más feroz y exige estándares de seguridad extremadamente elevados para tener éxito. Otras empresas del sector han logrado hitos recientes que presionan a la organización de Bezos para obtener resultados positivos pronto.

A pesar del impacto visual de la explosión, la telemetría recogida durante los segundos previos será fundamental para corregir errores futuros. La ingeniería aeroespacial se nutre precisamente de estos momentos de crisis para refinar sus diseños más innovadores y complejos.