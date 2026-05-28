EEUU llama la atención a Elon Musk: ordena a SpaceX que investigue el incidente con el propulsor de Starship V3

Elon Musk y Donald Trump en un evento en Pensilvania el pasado marzo. Reuters

SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, marcó un hito el pasado 23 de mayo con el vuelo inaugural de Starship V3. Pese al éxito general de la misión, el propulsor del gigantesco cohete sufrió un incidente que ya está bajo investigación por orden de las autoridades de EEUU.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha ordenado a SpaceX investigar por qué el cohete Starship V3 sufrió un percance y acabó estrellándose en el Golfo de México durante un vuelo de prueba la semana pasada, según informa Reuters.

Concretamente, la FAA informó que el lanzamiento del vuelo número 12 de Starship, el primero de la nueva versión, que se realizó el pasado 23 de mayo derivó en un incidente que afectó al propulsor Super Heavy durante su regreso al Golfo de México tras la separación de etapas.

Por el momento la empresa de Elon Musk no se ha pronunciado al respecto. Según la FAA, a pesar del incidente no se registraron víctimas ni daños materiales en bienes públicos.

El organismo regulador precisó que supervisará la investigación liderada por SpaceX, participará en todas sus fases y deberá validar el informe final, incluidas las acciones correctivas propuestas.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the twelfth flight test of Starship! pic.twitter.com/XXBAtryPpL — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

El duodécimo ensayo de un prototipo de Starship desde 2023 se saldó con resultados mayoritariamente positivos. La misión logró desplegar una carga simulada de satélites y completar un amerizaje controlado en el océano Índico.

No obstante, el propulsor Super Heavy no consiguió efectuar un aterrizaje controlado y terminó cayendo en el Golfo de México.

La FAA señaló que la investigación tiene como objetivo reforzar la seguridad pública, esclarecer las causas del incidente y establecer medidas que eviten su repetición.

El regulador autorizará la reanudación de los vuelos del sistema Starship-Super Heavy únicamente cuando verifique que no existen riesgos derivados del suceso para la seguridad pública.

Starship V3 durante su lanzamiento. SpaceX Omicrono

El cohete Starship es una pieza clave en la estrategia de SpaceX para abaratar los costes de lanzamiento, ampliar su negocio de satélites Starlink —principal fuente de ingresos— y sostener futuros proyectos, como infraestructuras de computación en el espacio, despliegues de centros de datos orbitales para inteligencia artificial (IA) y misiones tripuladas a la Luna y, eventualmente, a Marte.

La empresa ha destinado más de 15.000 millones de dólares (aproximadamente unos 13.000 millones de euros) al desarrollo de este cohete, con el objetivo de lograr un sistema totalmente reutilizable capaz de transportar cargas significativamente superiores a las de los lanzadores actuales.