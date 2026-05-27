SpaceX da una lección a Amazon: American Airlines elige Starlink para mejorar Internet en sus aviones

Los viajes en avión llevan muchas décadas lastrando un problema importante: la conectividad. Cuando se popularizó la opción de poder viajar en avión se daba por descontado que, durante el vuelo, no se podría usar Internet.

Eso fue cambiando poco a poco, pero siempre quedaba lastrado el uso a la paupérrima velocidad disponible. Starlink cambió eso para la mayoría de usuarios, al permitir a las aerolíneas contratar su tecnología e implementarla por poco dinero.

La última en hacerlo ha sido un gigante americano, American Airlines, que ha anunciado recientemente un acuerdo con SpaceX para integrar el servicio de internet Starlink en su flota.

Esta decisión afectará a más de 500 aeronaves de fuselaje estrecho que operan rutas de corto y medio alcance habitualmente. La implementación de esta tecnología comenzará de forma oficial durante el primer trimestre del próximo año 2027.

Los pasajeros podrán disfrutar de una conexión de alta velocidad que permitirá realizar actividades exigentes como el juego en línea. También será posible mantener videoconferencias sin las interrupciones habituales que suelen presentarse en las conexiones por satélite tradicionales actualmente.

La red de satélites de órbita baja diseñada por la empresa de Elon Musk ofrece una latencia significativamente reducida. Este factor es determinante para que la experiencia de navegación se asemeje a la que los usuarios tienen en casa.

American Airlines evaluó diversas opciones en el mercado antes de decantarse finalmente por la propuesta tecnológica de SpaceX este mes. Entre los competidores considerados se encontraba el proyecto de Amazon que también busca desplegar una red de conectividad global.

La aerolínea busca fidelizar a sus clientes mediante servicios digitales que funcionen de manera ininterrumpida desde la puerta de embarque. La flota de Airbus será la principal beneficiaria de esta mejora estructural que garantiza anchos de banda muy elevados siempre.

Los modelos A321neo y los nuevos A321XLR contarán con las antenas necesarias para captar la señal de los miles de satélites. Cada terminal instalada en el avión es capaz de gestionar hasta un gigabit por segundo de velocidad de descarga total.

Satélites de Starlink.

Esta capacidad permite que cientos de viajeros utilicen herramientas de colaboración en tiempo real de forma simultánea sin problemas técnicos. Mientras tanto la flota de aviones Boeing de la compañía mantendrá sus proveedores actuales de servicio de internet por ahora.

Empresas como Viasat y Panasonic seguirán operando en los trayectos de larga distancia que cubren estos aviones de gran tamaño. El sector de la aviación comercial atraviesa un proceso de cambio profundo en la gestión de la experiencia del pasajero.

Otras aerolíneas importantes como United Airlines o Southwest ya han firmado acuerdos similares con la división espacial de Elon Musk. La competencia por atraer a los viajeros de negocios depende cada vez más de la calidad de la conexión digital.

SpaceX ha logrado posicionar su producto como el estándar de referencia dentro de la industria aeronáutica civil en Norteamérica. Los ingresos de la unidad de conectividad de SpaceX superaron los once mil millones de dólares durante el último ejercicio fiscal.

Este éxito comercial coincide con los preparativos de la empresa para realizar una oferta pública de venta en bolsa. Los analistas consideran que este contrato con American Airlines refuerza la valoración de la compañía de cara a los inversores.

El mercado ha reaccionado de forma positiva a la noticia con un incremento en el valor de las acciones. Los usuarios han expresado históricamente sus quejas sobre la lentitud de los sistemas de conexión tradicionales en los vuelos domésticos.

La llegada de Starlink promete eliminar esas barreras tecnológicas que limitaban la productividad de los ejecutivos durante sus desplazamientos aéreos. American Airlines ya ofrece internet gratuito para los miembros de su programa de fidelidad en una gran parte del trayecto.

La integración de una red más robusta permitirá expandir estos beneficios sin degradar la calidad del servicio para el resto. El despliegue de las antenas en quinientos aviones representa un desafío logístico de gran magnitud para los equipos de mantenimiento.

Avión de American Airlines Omicrono

Se espera que la transición se realice de forma escalonada para no afectar a la programación de los vuelos comerciales. La tecnología satelital de órbita baja evita el retraso de señal que ocurre con los satélites geoestacionarios situados más lejos.

Esta ventaja técnica permite que la navegación web sea fluida y que las aplicaciones de streaming funcionen en máxima resolución. El compromiso de la aerolínea con la modernización digital es una respuesta directa a las exigencias del mercado moderno actual.

La industria busca transformar el tiempo de vuelo en una extensión del entorno laboral o de ocio digital habitual. La conectividad total se ha convertido en un requisito indispensable para los viajeros que cruzan continentes u océanos cada día.

La inversión económica necesaria para actualizar la flota no ha sido revelada de forma detallada por las partes implicadas. Sin embargo es evidente que la apuesta por la innovación tecnológica es la prioridad absoluta para mantener el liderazgo sectorial.

El futuro de los viajes aéreos está estrechamente ligado a la capacidad de procesamiento de datos en tiempo real hoy. Las compañías que no logren adaptarse a estas demandas podrían perder cuota de mercado frente a competidores.

Este movimiento estratégico asegura que la aerolínea se mantenga en la vanguardia de la oferta de servicios premium globales. La infraestructura de SpaceX continúa creciendo con el lanzamiento mensual de nuevos grupos de satélites al espacio exterior continuamente.

Esta red global garantiza cobertura incluso en las zonas más remotas donde el servicio terrestre es inexistente o muy deficiente. España y el resto de Europa observarán si esta tendencia se traslada con la misma fuerza a las aerolíneas continentales.