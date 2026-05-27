EEUU sigue adelante con Artemis III: la NASA anunciará pronto a los astronautas de la misión que orbitarán la Tierra

Jared Isaacman, director de la NASA, con uno de los nuevos trajes de SpaceX SpaceX Omicrono

Tras revelar todos los detalles para crear la primera colonia humana en la Luna, la NASA ahora vuelve a apuntar a Artemis III, prevista para 2027, que probará un acoplamiento entre Orion y las naves de SpaceX y Blue Origin y que muy pronto anunciará a los cuatro astronautas que orbitarán la Tierra a bordo de la misión.

La agencia espacial estadounidense ofrecerá una rueda de prensa el próximo martes 9 de junio en la que actualizará los planes de la misión Artemis III y que anunciará oficialmente a los astronautas asignados al vuelo de prueba.

Un evento que se podrá seguir en directo a las 11:00 hora del este de Estados Unidos (17:00 en la España peninsular) y que tendrá lugar desde el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

Concretamente, la rueda de prensa se podrá seguir gratis y en directo por NASA+ y en el canal de YouTube de la agencia, además de en las cuentas en las diferentes redes sociales de la NASA, como en X, conocida antiguamente como Twitter.

Para aquellos periodistas interesados, la NASA ha confirmado que, tras el evento, "la tripulación del Artemis III estará disponible para entrevistas presenciales y virtuales limitadas".

On Tuesday, June 9, we’ll announce the four astronauts who will orbit Earth aboard the @NASAArtemis III mission!



Watch our live event at 11 a.m. EDT (1500 UTC) to find out who will test the docking capabilities necessary for crewed Moon landings: https://t.co/TyU7StKGxH pic.twitter.com/WBhIPAWtcS — NASA (@NASA) May 26, 2026

Artemis III despegará desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, EEUU) con cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS).

La misión evaluará maniobras clave de encuentro y acoplamiento entre Orion y los sistemas comerciales de alunizaje tripulado, esenciales para llevar a la tripulación hasta la superficie lunar.

Tras el vuelo de prueba con astronautas de Artemis II en abril, este nuevo hito abrirá la puerta a futuras expediciones a la Luna.

En el marco de una nueva etapa de impulso a la innovación y la exploración, la NASA prevé misiones Artemis cada vez más exigentes para profundizar en el estudio del satélite, generar oportunidades económicas, consolidar una presencia humana sostenida en la Luna y preparar el camino hacia los primeros viajes tripulados a Marte.

Además de poner a prueba las monumentales naves de Elon Musk y Jeff Bezos, la misión Artemis III servirá como el primer gran banco de pruebas en el vacío del espacio para la indumentaria de los futuros exploradores.

La NASA planea evaluar a unos 460 kilómetros de altitud los trajes espaciales de próxima generación, conocidos como AxEMU (Unidad de Movilidad Extravehicular de Axiom).

Estos trajes, desarrollados por Axiom Space, prometen una movilidad sin precedentes respecto a las eras del Apolo y del transbordador espacial, y los astronautas podrían llegar a realizar una caminata espacial en la órbita baja terrestre para certificar su seguridad y flexibilidad.