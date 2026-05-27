EEUU detalla su plan para la primera base lunar: la NASA y Blue Origin comenzarán su construcción este mismo año

Imagen conceptual de la Moon Base, la base lunar de la NASA, en su tercera fase NASA

EEUU ya tiene clara su hoja de ruta para la colonización lunar. La NASA detalló este martes 25 de mayo los planes de Moon Base, la primera colonia humana en el satélite, cuya construcción arrancará este año en alianza con Blue Origin, la aeroespacial de Jeff Bezos.

A través de una rueda de prensa, que se pudo seguir por los diferentes canales oficiales de la NASA, la agencia espacial estadounidense confirmó que prevé enviar a la Luna, entre septiembre y noviembre, un alunizador no tripulado de Blue Origin para comenzar a asentar los cimientos de la futura base lunar.

Un vuelo al que le seguirán dos misiones similares programadas para antes de que finalice 2026. La nave seleccionada para esta primera misión es el módulo de alunizaje Blue Origin Mark One Endurance, desarrollado por la compañía aeroespacial de Jeff Bezos.

The first of three @NASAMoonBase missions will be the @BlueOrigin Mark I Endurance lander, set to launch NET Fall 2026.

@NASAAdmin Isaacman describes how this mission will send scientific payloads to the lunar South Pole region and reduce risk for future astronaut explorers. pic.twitter.com/fkr0xkTAjt — NASA (@NASA) May 26, 2026

Bautizada como 'Moon Base One', la operación marcará un hito al convertirse en la primera misión de un aterrizador lunar con financiación privada. Su destino será la cresta del cráter Shackleton, situada en el polo sur de la Luna.

"Además de transportar dos cargas científicas de la NASA, el objetivo de la misión es demostrar capacidades críticas que reduzcan el riesgo para las misiones del Sistema de Aterrizaje Humano", explicó Jared Isaacman durante una comparecencia ante los medios.

Misiones tripuladas semestrales previstas

El segundo lanzamiento, previsto para finales de 2026, llevará hasta la órbita lunar un módulo de aterrizaje desarrollado por la compañía estadounidense Astrobotic Technology.

La misión transportará más de 500 kilogramos de carga, entre ellos un rover destinado a operar en la superficie del satélite.

The second @NASAMoonBase mission will fly cargo to the lunar surface aboard the @Astrobotic Griffin lander and the third will deliver payloads chosen through open competition as well as international partners.



Both missions are targeted to launch before the end of 2026. pic.twitter.com/Hr3yZa3LMo — NASA (@NASA) May 26, 2026

Por su parte, el tercer aterrizador será responsabilidad de Intuitive Machines y tendrá como objetivo analizar el origen de las anomalías magnéticas detectadas en la Luna.

Estas tres misiones no tripuladas forman parte de la fase inicial del proyecto de construcción de una base lunar, que contempla el envío de más de cuatro toneladas de material mediante 25 lanzamientos y 21 alunizajes hasta el año 2029.

Copy, Moon Joy(rides)!



Over the next 18 months, our selected providers – Astrolab and Lunar Outpost – will finalize designs for Moon rovers that astronauts will drive to travel, transport supplies, and support remote operations. https://t.co/K9iQzBwrwE pic.twitter.com/4SxRaLNtJo — NASA (@NASA) May 26, 2026

El pasado mes de marzo, la NASA presentó un ambicioso plan para establecer una base en el polo sur lunar en los próximos años. Esta región, caracterizada por zonas en sombra permanente, alberga depósitos de hielo que podrían facilitar la presencia continuada de astronautas en la superficie.

"Visualizamos la base lunar como una extensión de cientos de millas cuadradas, dotada de diversos recursos que, en conjunto, contribuyen al objetivo de establecer una presencia lunar permanente", afirmó el científico español Carlos García Galán, responsable del programa Moon Base.

La segunda fase del proyecto, prevista entre 2029 y 2032, contempla la realización de 27 lanzamientos y 24 alunizajes, así como el envío de unas 60 toneladas de carga. Este despliegue permitirá levantar la infraestructura inicial de la base y sostener misiones tripuladas con una periodicidad semestral.

En una tercera y última etapa, se prevén 29 despegues y 28 alunizajes con capacidad para transportar hasta 150 toneladas, lo que abrirá la puerta a una presencia humana continuada en la superficie lunar.

"Contaremos con constelaciones de satélites que facilitarán las comunicaciones, la navegación, el posicionamiento y la observación. También dispondremos de rovers, vehículos lunares e incluso drones", señaló García Galán.

Uno de los principales retos será el entorno extremo de la Luna, donde las temperaturas pueden alcanzar los 120 grados centígrados durante el día —que se extiende a lo largo de dos semanas terrestres— y caer por debajo de los -120 grados durante la noche, de igual duración.

La producción de energía representa otro desafío clave. Según explicó García Galán, el plan contempla el uso combinado de energía solar y nuclear.

"Estimamos una capacidad de generación de entre 2 y 15 kilovatios, que podría llegar a los 20 kilovatios mediante sistemas nucleares, junto con almacenamiento de varios cientos de kilovatios hora", detalló.