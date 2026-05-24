China lanza con éxito su misión espacial más ambiciosa: la nave Shenzhou-23 viaja rumbo a la estación espacial de Tiangong

La misión tripulada china Shenzhou-23 despegó este domingo a las 23.08 hora local con tres astronautas a bordo, incluida la primera procedente de Hong Kong, rumbo a la estación espacial Tiangong.



El cohete Larga Marcha-2F Y23 impulsó la nave desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste), para iniciar una misión durante la cual los tripulantes realizarán investigaciones científicas y actividades extravehiculares.



La tripulación está integrada por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, con Zhu como comandante de la misión, en lo que constituye el cuadragésimo vuelo del programa espacial tripulado chino y la séptima misión durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación.



Zhu Yangzhu participó anteriormente en la misión Shenzhou-16, mientras que Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying debutan en el espacio y representan respectivamente al tercer y cuarto grupo de astronautas chinos.



Los tres representan además las tres categorías activas del cuerpo espacial chino: ingeniero de vuelo, piloto de nave y especialista de carga útil.

Objetivos de la misión



Lai, antigua superintendente de la Policía hongkonesa, se convirtió hoy en la primera astronauta procedente de Hong Kong en participar en una misión espacial tripulada china.

Los astronautas Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, la primera astronauta de Hong Kong. Reuters



Durante su estancia en órbita, la tripulación llevará a cabo más de cien proyectos científicos y tecnológicos relacionados con ciencias de la vida espacial, materiales, medicina espacial, física de fluidos en microgravedad y nuevas tecnologías espaciales.



Entre los experimentos previstos figuran investigaciones con embriones de pez cebra, embriones de ratón y estructuras desarrolladas a partir de células madre, además de pruebas con nuevos materiales y sistemas energéticos.



La misión incluirá además el primer experimento anual del programa espacial tripulado chino, concebido para recopilar datos sobre vuelos prolongados y ampliar la experiencia operativa del país en estancias espaciales de larga duración.



Las autoridades indicaron previamente que el astronauta encargado de esta prueba será designado más adelante según el desarrollo de la misión.



La Shenzhou-23 se acoplará en órbita con la estación Tiangong, donde permanece actualmente la tripulación de la Shenzhou-21, integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang.



Los seis astronautas convivirán durante unos días antes de que la actual tripulación emprenda el regreso a la Tierra.



China ha reforzado en los últimos años su programa espacial con proyectos como la construcción de la estación Tiangong, el programa lunar Chang’e y las preparaciones para un futuro alunizaje tripulado antes de 2030.