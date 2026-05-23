Starship V3 hace historia: el gigantesco cohete de Elon Musk despega con éxito en su vuelo inaugural tras un intento fallido

SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, ha vuelto a hacer historia. Tras un intento fallido debido a un fallo técnico, Starship V3, el gigantesco cohete de la compañía, completó con éxito este viernes —en la madrugada del sábado 23 de mayo en España— su vuelo inaugural.

El vuelo de prueba de la nave Starship V3 se realizó desde Starbase, en el sur de Texas (EEUU), después de suspender un intento de despegue el día anterior por problemas técnicos. Una prueba que es clave para el programa de la empresa SpaceX con el que pretenden desarrollar misiones a la Luna y Marte.

La etapa superior del cohete, la nave Starship, consiguió amerizar esta tarde en el océano Índico tras perder uno de sus seis motores en la fase de descenso.

El lanzamiento también ha marcado el primer vuelo de prueba de la nave en lo que va de año y el debut oficial de esta nueva versión, que se consolida como el vehículo más grande y potente desarrollado hasta la fecha por la empresa del magnate Elon Musk.

Durante la misión, Starship alcanzó el espacio y cumplió con el despliegue previsto de 20 satélites de prueba de la red Starlink, además de dos satélites actualizados con nueva tecnología, antes de iniciar su maniobra de regreso a la Tierra.

Sin embargo, la operación también enfrentó retos técnicos significativos. La nave no logró reencender uno de sus motores Raptor en el vacío del espacio, un hito que SpaceX se había planteado como objetivo clave para esta misión, según confirmó el portavoz de la compañía, Dan Huot, durante la transmisión en vivo, indican desde EFE.

Por su parte, el propulsor Super Heavy se separó con éxito minutos después del despegue, pero terminó realizando un aterrizaje de manera no controlada en las aguas del Golfo de México.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the twelfth flight test of Starship! pic.twitter.com/XXBAtryPpL — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

Esta misión ha supuesto el debut de la configuración V3 tanto en el propulsor Super Heavy como en la etapa superior Starship, un avance tecnológico que llega apenas unos días después de que SpaceX anunciara sus planes de vender acciones al público por primera vez.

El desarrollo de este sistema es seguido con extrema atención por la NASA, que requiere de la versión Block 3 de Starship para transportar astronautas a la superficie lunar dentro del programa Artemis.

La urgencia por perfeccionar el cohete es evidente, ya que la misión tripulada a la Luna fue aplazada de finales de 2026 a mediados de 2027, debido en gran medida a los retrasos previos en el desarrollo del vehículo.

En este escenario, SpaceX mantiene una competencia directa con Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos, que posiciona su sistema Blue Moon como la principal alternativa.

El éxito de hoy busca estabilizar un historial reciente irregular, marcado por el vuelo de prueba de marzo de 2025, que terminó con la explosión del cohete diez minutos después del despegue y provocó importantes interrupciones en el espacio aéreo de Florida y el Caribe.