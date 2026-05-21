Elon Musk va a cambiar las normas del espacio: así quiere hacer 10.000 lanzamientos anuales dentro de 5 años

La Starship V3 es montada en el cohete Super Heavy antes de su lanzamiento SpaceX Omicrono

Está previsto que hoy se produzca uno de los eventos más importantes de la historia de SpaceX con el primer lanzamiento de la Starship V3, que supondrá un paso más para la futura colonia humana en la Luna.

Pero esto es solo el principio para SpaceX. La FAA, la máxima autoridad de aviación de los Estados Unidos, ha confirmado a Reuters que la compañía tiene previsto realizar 10.000 lanzamientos anuales dentro de cinco años.

Se trata de una cifra chocante, teniendo en cuenta que la compañía logró 170 lanzamientos en 2025, la mayoría para poner 2.500 satélites en órbita, incluyendo los de la marca Starlink de Internet por satélite.

170 lanzamientos ya son muchos más de los que cualquier empresa privada ha conseguido en la historia de la exploración espacial, pero se quedan pequeños en comparación con los 10.000 lanzamientos que la compañía tiene previsto; y la clave está en Starship V3.

El lanzamiento de la Starship V3 será el primero en el que todo el conjunto, tanto el cohete Super Heavy como la propia nave, están diseñados para ser reutilizados; aunque estas unidades en concreto terminarán estrellándose contra el mar como parte de la prueba.

Esto es clave para el futuro de la exploración espacial, y en concreto, para la construcción de la colonia lunar anunciada por la NASA, por la necesidad de llevar una gran cantidad de partes y personal a la Luna en una serie de lanzamientos consecutivos.

La Starship V3 es montada en el cohete Super Heavy antes de su lanzamiento SpaceX Omicrono

Esto es imposible, financieramente hablando, si cada lanzamiento necesita de su propio cohete y su propia nave. De ahí la apuesta de SpaceX por el desarrollo de componentes reutilizables que se pueden usar en varios lanzamientos con un mantenimiento mínimo.

Sin embargo, eso no significa que un lanzamiento exitoso de la Starship V3 suponga el inicio inmediato de una nueva era; la FAA ha advertido que primero tiene que aprobar el plan de la compañía, y para ello, esta tiene que demostrar "una fiabilidad muy superior".

La FAA es la encargada de licenciar todos los lanzamientos espaciales comerciales, y aunque ha sido criticada por Elon Musk por la cantidad de trámites burocráticos necesarios, la organización ha defendido que esto es necesario para garantizar la seguridad y evitar que los lanzamientos interfieran con el tráfico aéreo de pasajeros.

De hecho, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, se ha reunido con la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, para abordar este tipo de obstáculos, revisando las limitaciones a las que se enfrentan y las medidas que se pueden adoptar para alcanzar este ambicioso objetivo.

Cómo seguir la Starship V3

El primer lanzamiento de la Starship V3, conocido oficialmente como Starship Flight 12, está previsto para el próximo 22 de mayo a las 00:30 hora peninsular española, y todos los preparativos han seguido los plazos hasta ahora.

Las dos mitades del cohete, el Super Heavy y la etapa superior (Ship) ya se han unido en la plataforma de lanzamiento de la Starbase de SpaceX en Texas; además, ya se ha completado una de las principales pruebas de repostaje, lo que se conoce como un "wet dress rehearsal".

Es posible seguir el lanzamiento en directo desde la página de SpaceX, además de en el canal oficial de NASA Space Flight.

El lanzamiento de Starship Flight 12 será suborbital, con una carga falsa que simula los satélites Starlink; una vez que los "ponga en órbita", la nave y el cohete volverán a tierra e iniciarán el proceso de aterrizaje.

Sin embargo, como parte del programa de pruebas, en esta ocasión SpaceX no intentará recuperar ni el cohete ni la nave, que se estrellarán de manera controlada en el Golfo de México y en el océano Índico respectivamente.