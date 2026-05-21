EEUU ultima su plan para la primera colonia humana en la Luna: la NASA revelará muy pronto su estrategia y misiones

La NASA tiene abiertos varios frentes. Por un lado, la misión Artemis III, prevista para 2027 y que probará un acoplamiento entre Orion y las naves de SpaceX y Blue Origin. Por el otro, Moon Base, la primera colonia humana en la Luna de la que pronto darán nuevos detalles.

A través de un comunicado, la NASA ha confirmado que el próximo martes 26 de mayo a las 2 p.m. EDT (20:00 hora de España peninsular) ofrecerá una conferencia de prensa para compartir los planes para Moon Base y destacar los avances hacia una presencia "sostenida en la superficie lunar".

Una sesión informativa para los medios que tendrá lugar directamente en la sede central de la NASA en Washington (EEUU) y que se podrá seguir en directo a través de la aplicación NASA+ y el canal de YouTube de la agencia.

Incluso se podrá ver dicho contenido de la NASA en las diferentes plataformas en línea, entre las que se incluyen las redes sociales, como X, anteriormente conocida como Twitter.

La agencia espacial estadounidense ha anunciado igualmente que, durante la conferencia, "líderes de la agencia hablarán sobre los avances del programa, incluidos los nuevos socios de la industria y los planes de la misión".

Trump anuncia la primera colonia humana en la Luna

Entre los participantes de la conferencia se encuentran Jared Isaacman, administrador de la NASA; Lori Glaze, administradora asociada interina y directora de misiones de desarrollo de sistemas de exploración; y el español Carlos García-Galán, director del programa Moon Base.

La NASA ha puesto la directa en el desarrollo de Moon Base, una infraestructura clave diseñada para que el ser humano no solo visite la Luna, sino que se quede en ella.

El objetivo es establecer una presencia permanente en el Polo Sur lunar, convirtiendo este enclave estratégico en un hervidero de actividad científica y comercial sin precedentes.

"Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará astronautas en misiones cada vez más difíciles para explorar más la Luna con fines de descubrimiento científico y beneficios económicos, y para continuar sentando las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte", ha asegurado la agencia.

Imagen conceptual de la Moon Base, la base lunar de la NASA, en su tercera fase NASA

Este impulso definitivo responde a una nueva prioridad de Washington: lograr un alunizaje tripulado antes de que finalice la presidencia de Donald Trump. La NASA ha reestructurado sus planes para garantizar que la bandera estadounidense regrese a la superficie lunar en 2027, acelerando los procesos de certificación de las naves para asegurar este hito dentro del actual ciclo político.

Para cumplir con este calendario, la agencia ha introducido grandes cambios en la arquitectura de las misiones, otorgando un papel más protagonista a la industria privada. La estrategia actual busca que la infraestructura de la Moon Base se despliegue de forma más ágil, utilizando los aterrizadores de SpaceX y Blue Origin como pilares logísticos para que la colonia sea operativa en tiempo récord.