Elon Musk anuncia el lanzamiento de la primera Starship V3: permitirá crear una base humana en la Luna

La nueva versión de la Starship, basada en el Super Heavy, el cohete más grande y potente del mundo, será lanzada por primera vez el próximo 21 de mayo, un evento que tendrá gran importancia tanto para la exploración espacial como para la compañía de Elon Musk.

La Starship está basada en un concepto reutilizable para reducir los costes de sucesivas misiones espaciales, y ningún modelo representa mejor este concepto que la V3, porque es el primer modelo en el que todas las partes se podrán utilizar de nuevo.

En otras palabras, tanto el propio cohete Super Heavy como la nave Starship están diseñadas para ser usadas en varias misiones antes de tener que ser cambiadas, a diferencia del modelo tradicional en el que las diversas etapas del cohete se pierden durante el lanzamiento.

Respecto a las pasadas versiones, la principal mejora que trae la Starship V3 son los nuevos motores Raptor que producen más empuje pese a haber reducido su peso de manera significativa.

De la misma manera, el sistema de propulsión de las etapas superiores ha sido mejorado para misiones de larga duración, y se han incluido mecanismos que permiten la conexión con otras naves e incluso el repostaje en el espacio.

Pese a que el gran atractivo de Starship V3 se encuentra en la capacidad de reutilizar todos sus componentes, en realidad SpaceX ya ha adelantado que no intentará aterrizar el cohete como ha hecho en versiones anteriores, y la nave tampoco será recuperada.

En vez de eso, los objetivos de esta primera prueba real se centran en ejecutar las diversas maniobras necesarias para un retorno seguro y controlado, tanto del cohete como de la nave en sí.

De esta manera, estos componentes intentarán "aterrizar" de manera segura activando de nuevo los motores, pero terminarán estrellándose contra el mar; el cohete impactará en el Golfo de México, y la nave Starship lo hará en el océano Índico.

Pero antes de que eso ocurra, la Starship v3 tendrá que cumplir su misión de soltar 20 dispositivos que simulan ser los satélites Starlink, además de dos satélites reales modificados para escanear el escudo térmico y transmitir datos a los operadores durante la reentrada.

El éxito de la Starship V3 es clave para los planes de la NASA de fundar una colonia espacial en la Luna, debido a la mayor capacidad de la nave que permitirá llevar más astronautas y materiales al satélite natural.

Además, es un lanzamiento importante para la propia compañía, cuya salida a bolsa está cercana. Los inversores estarán pendientes del éxito de estas maniobras, y algunos expertos ya adelantan que este vuelo puede ser el más importante para la valoración final que obtenga.