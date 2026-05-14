EEUU acelera hacia la misión Artemis III: la NASA probará un acoplamiento entre Orion y las naves de SpaceX y Blue Origin

La NASA avanza a buen ritmo en la definición de la misión Artemis III, prevista para 2027. Tras trasladar la etapa central del Space Launch System (SLS) al Centro Espacial Kennedy, la agencia espacial de EEUU ha confirmado que probará un acoplamiento entre Orion y las naves de SpaceX y Blue Origin.

El organismo ha señalado en un comunicado que se trata de un vuelo tripulado que servirá para ensayar las maniobras de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion de la agencia y los módulos de aterrizaje comerciales desarrollados por Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, y SpaceX, de Elon Musk.

Desde el anuncio en febrero de que se incorporaría una misión adicional dentro del programa Artemis antes de los alunizajes tripulados en el Polo Sur lunar, los equipos técnicos han analizado distintos perfiles de misión y aspectos operativos con el objetivo de minimizar riesgos de cara al futuro aterrizaje estadounidense previsto en Artemis IV, ha añadido la NASA.

"Aunque esta misión se desarrollará en órbita terrestre, representa un hito clave para lograr un alunizaje exitoso en Artemis IV. Artemis III figura entre las operaciones más complejas emprendidas por la NASA", ha señalado Jeremy Parsons, administrador adjunto interino de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA.

"Por primera vez, la agencia coordinará una campaña de lanzamiento con múltiples vehículos espaciales, integrando nuevas capacidades en las operaciones de Artemis", ha añadido el directivo.

Parsons también ha asegurado que esta misión "incorpora más socios y sistemas interconectados, lo que permitirá entender mejor la interacción entre Orion, la tripulación, los equipos en tierra y el hardware de ambos proveedores antes de enviar astronautas a la superficie lunar y establecer una base permanente"

La misión Artemis III contempla una serie de objetivos que están destinados a validar sistemas que son esenciales para un futuro descenso en la Luna. Por ejemplo, el cohete SLS despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EEUU), transportando la nave Orion con cuatro astronautas a bordo.

Planning is underway for our Artemis III mission, which will test the capabilities of NASA's Orion spacecraft and one or both commercial landers from @BlueOrigin and @SpaceX as they meet and dock in Earth's orbit. Details: https://t.co/qzH3spgNyK pic.twitter.com/0acWo6yVGg — NASA (@NASA) May 13, 2026

En esta ocasión, en lugar de emplear la etapa de propulsión criogénica provisional como etapa superior, la NASA utilizará un elemento espaciador que replica la masa y dimensiones de dicha etapa, pero sin capacidad de empuje.

Un componente que mantendrá las mismas interfaces y puntos de conexión entre el adaptador de Orion y el del vehículo de lanzamiento. La NASA ha señalado que el diseño y la fabricación de este espaciador progresan con rapidez en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall, en Huntsville (Alabama, EEUU).

Actualmente, los equipos de la NASA están mecanizando los materiales correspondientes a la sección cilíndrica y a los anillos superior e inferior. Una vez que el SLS sitúe a Orion en órbita, el módulo de servicio europeo proporcionará el impulso necesario para circularizar su trayectoria en órbita baja terrestre.

Esta configuración incrementa las probabilidades de éxito al ofrecer más ventanas de lanzamiento para cada uno de los elementos implicados, en comparación con una misión lunar directa: el propio SLS con Orion y su tripulación, el prototipo de aterrizador tripulado Starship de SpaceX y el Blue Moon Mark 2 de Blue Origin.

La NASA está definiendo el concepto operativo de Artemis III en función de las capacidades de sus socios. Aunque aún hay decisiones pendientes, se prevé que los astronautas accedan al menos a uno de los módulos de aterrizaje durante la misión.

La tripulación permanecerá más tiempo en Orion que en Artemis II, lo que permitirá avanzar en la validación de los sistemas de soporte vital y probar por primera vez el acoplamiento. La misión también recopilará datos clave sobre maniobras de encuentro, habitabilidad y operaciones conjuntas, además de ensayar un escudo térmico mejorado para el regreso.

En las próximas semanas, la agencia concretará aspectos como la selección de astronautas, la duración del vuelo, posibles experimentos y la evaluación del módulo AxEMU de Axiom. También busca soluciones para mejorar las comunicaciones sin la Red del Espacio Profundo y estudia el lanzamiento de CubeSats.

Dentro de su estrategia de exploración, la NASA impulsará Artemis con misiones cada vez más complejas para ampliar el conocimiento lunar, consolidar una presencia sostenida en la superficie y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.