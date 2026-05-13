SpaceX rompe las normas: el duodécimo vuelo de la Starship estrena versión de la nave, del Super Heavy y del motor Raptor

Desde las instalaciones de Starbase, en Boca Chica, se ultiman los detalles para el estreno de los nuevos motores Raptor del Super Heavy que elevarán la Starship de nueva generación en un vuelo de SpaceX tras confirmase a finales del año pasado que las versiones anteriores serían desplazadas. Será el 19 de mayo.

Ya no nos sorprende que un cohete de más de 70 metros de altura regrese al punto de partida para ser atrapado por unos brazos mecánicos, y esa es precisamente la mayor victoria de SpaceX: normalizar lo imposible.

La arquitectura de Starship es un desafío a las leyes de la economía logística espacial. Hasta ahora, lanzar algo al espacio era como tirar un avión a la basura después de un solo vuelo trasatlántico.

SpaceX demuestra que la cadencia de lanzamientos puede aumentar de forma exponencial. El Flight 12 se ha centrado en pulir los sistemas de guiado térmico y la precisión del amerizaje de la etapa superior en el Océano Índico, mientras el propulsor Super Heavy ejecutaba movimientos de precisión sobre la torre de lanzamiento.

El software de control de vuelo ha sido uno de los grandes protagonistas. En esta ocasión, se han implementado mejoras críticas en los algoritmos de navegación que permiten una gestión mucho más fina del combustible sobrante.

Cada gramo de metano y oxígeno líquido ahorrado se traduce en una mayor capacidad de carga útil para futuras misiones comerciales o para el transporte de tripulantes en el programa Artemis de la NASA.

Si analizamos el hardware, el escudo térmico de la nave superior sigue siendo el punto de mayor fricción, literalmente. Durante el Flight 12, se probarán nuevos compuestos y métodos de anclaje para las miles de losetas cerámicas que protegen la estructura durante la reentrada.

Starship’s twelfth flight test will debut the next generation Starship and Super Heavy vehicles, powered by the next evolution of the Raptor engine and launching from a newly designed pad at Starbase. The launch is targeted as early as Tuesday, May 19 → https://t.co/2gZQUxS6mm pic.twitter.com/JxmpL2WE4w — SpaceX (@SpaceX) May 12, 2026

La gestión del plasma a velocidades hipersónicas es el último gran escollo para que Starship sea verdaderamente operativa en cuestión de horas tras su regreso. Los datos obtenidos en este vuelo sugieren que estamos más cerca que nunca de una integridad estructural casi perfecta tras el descenso.

Pero no todo es tecnología pura. Hay un componente estratégico vital. Mientras otros países y agencias intentan replicar el éxito del Falcon 9, SpaceX ya está en otra liga.

Starship Flight 12 es un mensaje directo a la industria, porque según su estrategia el acceso al espacio profundo será barato o no será.

La capacidad de poner en órbita más de 100 toneladas de una sola vez cambia las reglas del juego para la red Starlink, para la investigación científica y, por supuesto, para la futura presencia humana en la Luna.

Pruebas de encendido Omicrono

La integración vertical de la compañía permite que las lecciones aprendidas en el Flight 11 se apliquen en cuestión de semanas al Flight 12. Es un ciclo de desarrollo ágil aplicado a la ingeniería pesada. Y no son pocos los cambios.

En este vuelo, hemos visto cómo se han optimizado los puntos de anclaje para la captura por Mechazilla, reduciendo las vibraciones estructurales que en pruebas anteriores obligaron a realizar ajustes de última hora. La precisión ha sido tal que el margen de error se mide ya en centímetros, algo inaudito para un vehículo de estas dimensiones.

Starship ya no es un prototipo experimental que explota en cada intento, sino que es un sistema de transporte que está afinando su puntería. El Flight 12 cierra un ciclo de pruebas críticas y nos sitúa a las puertas de los primeros vuelos orbitales con carga real.