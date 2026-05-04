Marruecos se alía con EEUU: se une al programa Artemis de la NASA y se convierte en el 64º país en firmar los acuerdos

La NASA ya se encuentra trabajando en Artemis III. De hecho, la etapa central del Space Launch System (SLS), que lanzará la misión en 2027, ya se encuentra en el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EEUU). De forma paralela, la agencia espacial ha confirmado una nueva alianza con Marruecos.

Marruecos se ha convertido recientemente en el 64º país en firmar los acuerdos de Artemis de la NASA, uniéndose así a otros signatarios que se han comprometido con la exploración espacial pacífica, transparente y responsable en beneficio de todos.

La agencia espacial estadounidense ha confirmado que el Reino de Marruecos firmó los acuerdos de Artemis el pasado 29 de abril, en una ceremonia que se celebró en Rabat, capital del país africano.

Los acuerdos fueron rubricados por el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, quien destacó el firme compromiso de su país con los principios compartidos en áreas estratégicas.

El acto de firma se celebró con motivo de la visita oficial a Marruecos del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, a la que también asistió el embajador norteamericano en el país, Duke Buchan III.

Congratulations to the Kingdom of Morocco on joining the Artemis Accords.



Together, we’re building the future of exploration. pic.twitter.com/1tSXSCOmJV — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 1, 2026

"Es un privilegio dar la bienvenida al Reino de Marruecos como el nuevo signatario de los Acuerdos de Artemis", declaró el administrador de la Nasa, Jared Isaacman, en un mensaje grabado en su cuenta oficial de X, red social conocida antiguamente como Twitter.

"Los acuerdos surgieron como un marco para que naciones con ideas afines se unieran en la exploración pacífica del espacio. Pero ahora, bajo la visión del presidente Trump de una presencia permanente en la superficie lunar, los socios de los Acuerdos de Artemisa podrán realizar contribuciones significativas a ese esfuerzo colectivo", continuó Isaacman.

El administrador de la NASA también declaró que "todas las naciones de Artemis desempeñarán un papel fundamental en la mayor aventura de la humanidad".

Los acuerdos de Artemis nacieron en 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, impulsados por la NASA y el Departamento de Estado junto a otras siete naciones fundadoras.

Morocco is the 64th country to sign the Artemis Accords!



By signing the accords, Morocco joins other signatories that have committed to peaceful, transparent, and responsible space exploration for the benefit of all. pic.twitter.com/rFO9lREoNT — NASA Artemis (@NASAArtemis) May 1, 2026

Su origen respondía al creciente interés —tanto de gobiernos como del sector privado— por las actividades en la Luna. El marco establecido entonces recogió por primera vez una serie de principios prácticos orientados a mejorar la seguridad y la cooperación entre países con ambiciones comunes en la exploración lunar, marciana y de otros cuerpos del sistema solar.

Adherirse a estos acuerdos supone asumir una serie de compromisos concretos: explorar el espacio de manera pacífica y con plena transparencia, ofrecer asistencia a quienes lo requieran, compartir los datos científicos obtenidos para beneficio de toda la humanidad, evitar interferencias con las operaciones de terceros y proteger los enclaves y artefactos con valor histórico mediante el desarrollo de buenas prácticas en exploración espacial.

La lista de signatarios seguirá creciendo. La NASA trabaja activamente para sumar nuevos países en los próximos meses, con el objetivo de consolidar un entorno espacial seguro, pacífico y sostenible para las generaciones venideras.