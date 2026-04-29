EEUU sigue acelerando hacia la misión Artemis III: la etapa central del cohete SLS llega al Centro Espacial Kennedy

El Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) para la misión Artemis III en el Centro Espacial Kennedy. NASA Omicrono

La NASA continúa acelerando hacia Artemis III. La agencia espacial de EEUU, como parte de los preparativos, acaba de trasladar la etapa central del Space Launch System (SLS), que lanzará la misión en 2027, al Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Tras el éxito de Artemis II, que a comienzos del mes envió la primera misión tripulada en más de cincuenta años a la órbita lunar, en una misión de 10 días, la NASA trasladó ayer martes la enorme estructura que usará Artemis III al interior del Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, por sus siglas en inglés), en el Centro Espacial Kennedy.

La etapa central del cohete, que alcanza aproximadamente 64 metros de altura, se encuentra en proceso de ensamblaje y lista para unirse al resto de la estructura.

Por otro lado, la NASA ha confirmado que el pasado 13 de abril recibió el primer lote de segmentos para los propulsores sólidos, manufacturados por Northrop Grumman en el estado de Utah (EEUU).

Estos componentes viajaron en tren atravesando ocho estados hasta llegar a su destino, y pasarán a integrar los dos cohetes de refuerzo que aportarán más del 75 % de la potencia de empuje en el momento del lanzamiento.

The core stage for the Artemis III rocket has arrived at @NASAKennedy.



Watch teams offload this crucial piece of hardware for the mission that will test rendezvous and docking necessary for future crewed landings on the lunar surface: https://t.co/S3HNC8r7D0 pic.twitter.com/iwECGqddrD — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 28, 2026

Actualmente, los segmentos están siendo sometidos a revisiones exhaustivas en las instalaciones especializadas del centro espacial antes de su montaje definitivo. Un segundo lote de piezas está programado para llegar durante el verano.

La misión Artemis III pondrá en órbita terrestre a una tripulación de astronautas a bordo de la cápsula Orion, montada sobre el SLS, con el objetivo de evaluar las capacidades de encuentro y acoplamiento con naves comerciales.

Estas maniobras son esenciales de cara a misiones posteriores, como Artemis IV, que tiene previsto llevar astronautas a la superficie lunar en 2028.

La agencia espacial estadounidense también ha confirmado la llegada al Centro Espacial Kennedy de la cápsula que el pasado 10 de abril amerizó frente a las costas de San Diego, California, con los cuatro astronautas de Artemis II a bordo: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

En las instalaciones del centro, los equipos técnicos iniciarán el proceso de desmantelamiento de la nave, que contempla la extracción de las cargas útiles del módulo de tripulación, la recuperación de equipos electrónicos reutilizables y el análisis del rendimiento de la cápsula durante la misión.

Asimismo, se procederá al desmontaje del escudo térmico para un estudio en profundidad y se eliminarán los residuos de propelente y demás elementos que puedan suponer algún riesgo.