ESA ya tiene nueva fecha para el lanzamiento de Smile, la misión europea y china para estudiar las tormentas geomagnéticas

Se esperaba que el pasado 9 de abril la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia de Ciencias China lanzasen al espacio la misión Smile, que busca estudiar las tormentas geomagnéticas, pero debido a un problema técnico se tuvo que posponer dicho lanzamiento.

Una misión que ahora cuenta con una nueva fecha para su despegue. La propia ESA ha ratificado el calendario para Smile, asegurando que el lanzamiento tendrá lugar ahora el 19 de mayo a las 5:52 hora de España peninsular a bordo de un cohete europeo Vega-C.

"Tanto Smile como el Vega-C que lo transportará al espacio permanecen estables y seguros", ha señalado ahora la Agencia Espacial Europea.

Tras una exhaustiva investigación del problema, ahora la ESA y la Academia de Ciencias China han acordado que la nueva fecha de lanzamiento sea el próximo 19 de mayo.

Smile, fruto de la colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia China de Ciencias (CAS), estudiará cómo reacciona la Tierra al bombardeo de partículas y radiación solar.

Para ello, empleará una cámara de rayos X —capaz de captar por primera vez el campo magnético terrestre en este espectro— y un instrumento ultravioleta que monitorizará las auroras boreales de forma continua durante 45 horas.

Los preparativos para el despegue avanzan sin contratiempos en el Puerto Espacial Europeo de la Guayana Francesa. En marzo, la sonda fue cargada de combustible, acoplada al adaptador del cohete Vega-C y encapsulada en su cofia protectora.

Durante el lanzamiento, las cuatro etapas del Vega-C se irán separando de forma secuencial hasta la liberación de Smile, prevista a los 57 minutos. Seis minutos después, el despliegue de los paneles solares marcará el hito que certifica el éxito de la misión.

Inicialmente, Smile quedará situada en órbita terrestre baja. A partir de ahí, maniobrará hasta alcanzar su órbita científica final, de trayectoria elíptica, que la llevará hasta los 121.000 kilómetros sobre el Polo Norte para la recogida de datos y a unos 5.000 kilómetros sobre el Polo Sur para su transmisión a las estaciones terrestres.

Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) es una misión diseñada para analizar cómo reacciona la Tierra al viento solar.

La nave incorporará cuatro instrumentos científicos con los que estudiará la interacción entre el viento solar y el entorno terrestre, con el objetivo de profundizar en fenómenos como las tormentas solares, las tormentas geomagnéticas y, en general, el clima espacial.

La ESA aporta el módulo de carga útil -que incluye tres de los cuatro instrumentos-, además del generador de imágenes de rayos X blandos (SXI), el lanzador y la infraestructura para el ensamblaje, integración y pruebas.

También participa en el desarrollo del generador de imágenes ultravioleta (UVI) y en las operaciones de la misión una vez en órbita. Por su parte, la CAS suministra la plataforma de la nave y tres de los instrumentos científicos, además de encargarse de las operaciones en vuelo.