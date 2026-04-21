EEUU acelera la misión Artemis III: la NASA presenta la etapa central del SLS que lanzará la misión tripulada en 2027

La NASA ya ha puesto en marcha los preparativos para la misión Artemis III. Este avance se produce tras el éxito del vuelo de prueba Artemis II, una travesía histórica en la que los astronautas sobrevolaron la Luna y batieron el récord humano de distancia desde la Tierra.

Tras trasladar la plataforma de lanzamiento móvil al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), la NASA ha presentado la etapa central, o la sección más grande del cohete SLS (Space Launch System) de la agencia, que lanzará la misión tripulada Artemis III en 2027.

La agencia espacial estadounidense ha señalado en un comunicado que la etapa partió el lunes de las instalaciones Michoud de la NASA en Nueva Orleans (EEUU) para ser enviada al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida (EEUU).

Un momento que representa un gran avance en el camino hacia la primera misión tripulada de alunizaje de la NASA en el marco del programa Artemis en dos años.

La NASA ha explicado que, usando transportadores altamente especializados, los ingenieros trasladaron las cuatro quintas partes superiores de la etapa central del SLS (la sección que contiene el tanque de hidrógeno líquido, el tanque de oxígeno líquido, el tanque intermedio y la falda delantera) desde el interior del Centro Espacial Kennedy de la NASA hasta la barcaza Pegasus de la agencia para su entrega al Centro Espacial Kennedy.

With Artemis II safely back on Earth, NASA has begun shipping the core stage for the Artemis III rocket to @NASAKennedy.



Artemis III will test rendezvous and docking capabilities needed to land Artemis IV astronauts on the Moon in 2028. https://t.co/RfhWoO907P pic.twitter.com/w0sE6qHM0X — NASA (@NASA) April 20, 2026

Tras su llegada, los equipos completarán el equipamiento de la etapa y la integración vertical, y el Programa de Sistemas Terrestres de Exploración de la agencia apilará los componentes del cohete en preparación para el lanzamiento.

"Ver el despliegue de este cohete SLS es un poderoso recordatorio de nuestro progreso hacia el regreso de los humanos a la superficie lunar", ha afirmado Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede de la NASA en Washington.

"Esta es la columna vertebral de Artemis III. A medida que se dirige a Florida para su integración final, estamos un paso más cerca de probar las capacidades críticas necesarias para que los estadounidenses aterricen en la Luna y, en última instancia, allanar el camino para nuestras primeras misiones tripuladas a Marte", ha concluido la directiva.

Con 65 metros de altura, la etapa central completa constará de las cuatro quintas partes superiores del cohete, junto con su sección de motores.

Estas cuatro quintas partes superiores albergan dos tanques capaces de almacenar más de 280.000 litros de propulsor líquido superenfriado, el combustible que alimenta sus cuatro motores RS-25.

Durante el lanzamiento, la etapa integrada operará durante más de ocho minutos generando un empuje superior a los 900.000 kilogramos, que es suficiente para catapultar a los astronautas a bordo de la nave Orion hacia la órbita terrestre.

Detrás de esta hazaña de ingeniería hay una estrecha colaboración entre dos gigantes aeroespaciales: Boeing, encargado del diseño y ensamblaje general de la etapa central, y L3Harris Technologies, fabricante de los motores RS-25.

El próximo año, la misión Artemis III pondrá a prueba las capacidades de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y vehículos comerciales, una maniobra crítica de cara al alunizaje previsto en Artemis IV para 2028.