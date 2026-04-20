Jeff Bezos no puede con Elon Musk: Blue Origin aterriza su cohete tras despegar pero falla al colocar el satélite en su órbita

Lanzamiento agridulce para Blue Origin. La compañía aeroespacial de Jeff Bezos lanzó este domingo su cohete New Glenn logrando aterrizar con éxito su propulsor, sin embargo, no logró desplegar en la órbita correcta el satélite de comunicaciones AST SpaceMobile (ASTS.O) que transportaba en su interior.

El cohete despegó alrededor de las 13:25 horas de España peninsular desde Cabo Cañaveral, y el propulsor aterrizó unos 10 minutos después en una plataforma marina. Sin embargo, AST confirmó que la etapa superior del cohete colocó su satélite BlueBird 7 en una órbita inferior a la prevista.

"Si bien el satélite se separó del vehículo de lanzamiento y se encendió, su altitud es demasiado baja para mantener las operaciones con su propulsor a bordo y será desorbitado", explicó la empresa de telecomunicaciones.

Esta misión, la tercera para New Glenn, buscaba demostrar que el cohete de carga pesada de 29 pisos tiene una capacidad confiable de reutilización de propulsores y puede competir contra el cohete Falcon 9 de SpaceX, de Elon Musk.

El propulsor del cohete, apodado Never Tell Me the Odds (en referencia a Star Wars), ya había volado en la segunda misión en noviembre y fue recuperado, lo que preparó el terreno para el intento de este fin de semana.

El satélite perdido también busca rivalizar con Elon Musk. Está diseñado para conectarse directamente con teléfonos inteligentes, ya que el satélite de AST formaba parte de un proyecto para construir una red de banda ancha móvil espacial, similar a Amazon Leo o Starlink.

En concreto, el BlueBird 7 de AST SpaceMobile se trataba del segundo satélite de la constelación de próxima generación Block 2. El satélite incorporaba lo que la compañía describe como la mayor matriz de comunicaciones comerciales desplegada en órbita terrestre baja.

AST indicó que actualmente se encuentra en producción hasta el BlueBird 32, y se espera que los BlueBird 8 a 10 estén listos para su envío en aproximadamente 30 días.

Un nuevo New Glenn, en camino

La misión se produjo tras una serie de retrasos y ha llegado en medio de un auge de actividad en el sector espacial, incluyendo el exitoso sobrevuelo lunar Artemis II de la NASA, que llevó a personas más lejos de la Tierra que nunca antes.

New Glenn está diseñado para el segmento más alto del mercado de lanzamientos comerciales, con una ojiva de siete metros que le permite transportar cargas útiles más voluminosas, incluyendo múltiples satélites en una sola misión.

"Desarrollamos New Glenn pensando en cómo creemos que será el espacio dentro de 50 a 100 años", explicó Jordan Charles, vicepresidente de New Glenn

Eso sí, la compañía anunció en noviembre que construiría una variante más grande y potente de su cohete New Glenn, denominada New Glenn 9x4.