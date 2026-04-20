EEUU se choca con los primeros problemas para la primera colonia humana en la Luna: los trajes espaciales no están listos

El gran éxito de la misión Artemis II, la primera en acercarse a la Luna en 54 años, es justo lo que necesitaba la NASA, un gran primer paso para la vuelta del ser humano al satélite natural; sin embargo, no todo son buenas noticias para la agencia espacial.

La Oficina del Inspector General (OIG) de la NASA ha publicado hoy un informe que detalla una situación crítica relacionada con los trajes espaciales de próxima generación que serán usados tanto en la Estación Espacial Internacional (ISS) como en las próximas misiones Artemis hacia la Luna.

El documento revela que la NASA tiene delante obstáculos "significativos" que amenazan sus planes actuales, especialmente el alunizaje de Artemis previsto para el 2028, además de la operatividad de la ISS antes de su desmantelamiento en el 2030.

Los trajes espaciales para misiones extravehiculares (Extravehicular Mobility Unit, EMU) usados hoy en día en la ISS tienen más de 50 años de antigüedad y no han recibido rediseños importantes en dos décadas, lo que conlleva riesgos de seguridad considerables como fugas de agua en los cascos y fallos en la regulación térmica, ambos problemas que los astronautas ya han sufrido en misiones reales.

Por eso, en el 2022 la NASA otorgó sendos contratos a Axiom Space y Collins Aerospace para el desarrollo y alquiler de nuevos trajes espaciales, Extravehicular Activity Services (xEVAS). En vez de comprar directamente estos trajes a los suministradores, la NASA optó en su día por un modelo de 'alquiler' de servicios con un valor máximo de 3.100 millones de dólares, como parte de su proceso de privatización de la exploración espacial.

El plan original era realizar demostraciones de estos nuevos trajes en misiones de Artemis y la ISS durante 2025 y 2026, pero desde el primer momento esto era dudoso, especialmente después de que Collins renunciara al contrato por incapacidad de cumplir con los plazos.

El traje espacial creado por Axiom Axiom Space

Axiom quedó como el proveedor único del nuevo traje, lo que eliminó la redundancia y la competencia que la NASA buscaba para mitigar riesgos; pero esa no es la única mala noticia, ya que para empezar es posible que los trajes no estén disponibles para la histórica misión hacia la Luna.

La OIG ha advertido que, si Axiom experimenta retrasos similares al promedio histórico de otros programas de vuelo espacial, las demostraciones críticas del nuevo traje podrían no ocurrir hasta el 2031.

Esto genera un "efecto dominó", advierte la OIG, por el cual si Axiom no consigue entregar los trajes a tiempo, la NASA se verá obligada a seguir utilizando los trajes antiguos en la ISS hasta el fin de la estación y a realizar "ajustes drásticos" en sus futuras misiones lunares.

A todo eso hay que sumar que hay una falta de estándares de interoperabilidad, lo que significa que los trajes actuales podrían no ser compatibles con los diferentes vehículos y hardware lunar de futuros proveedores.

La OIG concluye criticando la estrategia de contratos de la NASA, que es "incompatible con el carácter experimental" de estos proyectos, y ha compartido varias recomendaciones, incluyendo flexibilizar los requisitos de los contratos xEVAS y establecer nuevos estándares de interoperabilidad.

La NASA ha aceptado estas recomendaciones, pero puede ser demasiado tarde: el éxito de la exploración lunar y la continuidad de las caminatas espaciales en la ISS ahora dependen críticamente de la capacidad de Axiom para producir los trajes.