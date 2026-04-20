Artemis II logra lo imposible: comparte un impresionante vídeo de la Tierra tras la Luna grabado con un iPhone 17 Pro

La misión Artemis II de la NASA, que llevó a la tripulación más lejos de la Tierra que nadie haya viajado jamás, sobrevolando la Luna, llegó a su fin el pasado 11 de abril, pero sigue dando que hablar gracias a unos impresionantes vídeos.

Reid Wiseman, uno de los astronautas y comandante de la misión Artemis II, ha vuelto a publicar un vídeo histórico en sus redes sociales. Tras el clip que mostraba el amerizaje y el rescate de los astronautas, ahora sorprende con un vídeo de la Tierra tras la Luna grabado con un iPhone 17 Pro Max.

En el vídeo se puede ver a la Tierra ocultándose tras el horizonte de la Luna, un fenómeno conocido como 'earthset'.

Un clip que fue grabado por el último modelo de smartphones de Apple y desde el interior de la cápsula Orion durante el viaje de 10 días que llevó a la tripulación a una distancia máxima de 406,771 kilómetros de nuestro planeta.

Este impresionante vídeo ofrece una mirada íntima y sin edición del momento en que la curvatura terrestre desaparece de forma gradual tras la superficie lunar.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Wiseman ha explicado en su publicación en X (Twitter) que el vídeo fue captado mientras aprovechaba un espacio reducido en la ventana de la escotilla de acoplamiento de Orion.

"Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone era del tamaño perfecto para capturar la vista… esto está sin recortar, sin editar, con un zoom de 8x que es bastante comparable a la vista del ojo humano. Disfruten", ha señalado.

"Solo una oportunidad en esta vida… Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos, no pude resistirme a grabar un video con el celular del Earthset", ha añadido Wiseman.

En el audio del vídeo también se puede percibir la reacción del comandante al ver la silueta de la Tierra ocultándose tras la Luna.

Mientras Wiseman grababa con su móvil, el resto de la histórica tripulación —Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)— se desplegó por la cabina para realizar labores de documentación y observación científica.

"Se escucha el obturador de la Nikon mientras Christina Koch está disparando ráfagas de 3 tomas y capturando esas excepcionales fotos del 'Earthset' a través del lente de 400 mm. Victor Glover estaba en la ventana 3 observándolo junto a Jeremy Hansen a su lado", ha concluido el comandante.