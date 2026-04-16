La NASA activa Artemis III: traslada la plataforma de lanzamiento móvil al Edificio de Ensamblaje de Vehículos

Tras la conclusión del vuelo de prueba Artemis II de la NASA, que llevó a la tripulación más lejos de la Tierra que nadie haya viajado jamás, sobrevolando la Luna, la agencia espacial de Estados Unidos calienta para la misión Artemis III, cuyos preparativos ya han comenzado.

La NASA ha confirmado a través de un comunicado que los equipos del Centro Espacial Kennedy en Florida (EEUU) están centrando su atención en Artemis III, cuyo lanzamiento está previsto para el año que viene.

El inicio de los preparativos de la misión ha comenzado con el traslado de la plataforma de lanzamiento móvil desde el Complejo de Lanzamiento 39B al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) de la NASA en Florida, como preparación para las operaciones de ensamblaje del cohete; que se puede ver en directo.

La NASA ha confirmado que el lanzador móvil comenzó su recorrido de aproximadamente 6,4 kilómetros sobre el transportador oruga 2 de la agencia a las 8:11 hora local (las 14:11 hora de España peninsular) de este jueves 16 de abril.

Es decir, justo dos semanas después de enviar a los astronautas de la NASA y miembros de la tripulación de Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen, en su viaje récord alrededor de la Luna y de regreso.

On the move!



Now that NASA's Artemis II test flight launched, work focuses on Artemis III set to launch next year!



The mobile launcher is moving from Launch Pad 39B to the Vehicle Assembly Building for rocket stacking operations for Artemis III. https://t.co/7D8YStKOZ2 pic.twitter.com/cLGl0I59uU — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 16, 2026

De vuelta en el VAB, los equipos se dedicarán a revisar, inspeccionar y analizar datos, además de acometer las reparaciones necesarias en los paneles de la boca de llama, los elevadores, los sistemas neumáticos y los umbilicales que sufrieron daños.

El lanzamiento demostró que las mejoras implementadas tras las lecciones de Artemis I fueron acertadas: tanto el lanzador móvil como la plataforma resistieron con daños mínimos los 8,8 millones de libras de empuje generados durante el encendido de los propulsores.

Cabe recordar que la misión Artemis II despegó en la madrugada del 2 de abril en España desde Cabo Cañaveral, en Florida (EEUU), después de varios retrasos y tuvo una duración de 10 días, poniendo fin en la madrugada del 11 de abril con la vuelta a la Tierra de los astronautas.

Una misión que también llevó a la tripulación más lejos de la Tierra que nadie haya viajado jamás, sobrevolando la Luna y en la que los astronautas también han realizado varios experimentos científicos durante el viaje.