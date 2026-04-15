Starship V3 se prepara para su primer vuelo: el gigantesco cohete de Elon Musk supera con éxito una importante prueba

SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, ha dado un paso de gigante hacia el primer vuelo de Starship V3, su gigantesco cohete que acaba de superar una importante prueba.

La compañía del magnate ha confirmado a través de la red social X (Twitter) que Starship V3 ha superado con éxito una prueba estática de larga duración de sus 33 motores Raptor 3 en Starbase, Texas (EEUU), lo que indica que su vuelo inaugural está cada vez más cerca: se espera que tenga lugar en el mes de mayo.

Starship V3 ya demostró su robustez el pasado 16 de marzo en una prueba preliminar y, tras regresar a la Mega Bahía para completar su dotación de 33 motores, ha certificado hoy que está listo para liderar la campaña de lanzamientos más ambiciosa de la empresa hasta la fecha.

La nueva generación Starship V3 no solo destaca por su imponente altura de 124,4 metros, sino por una evolución técnica que eleva su capacidad de carga a la órbita baja hasta una cifra situada entre las 150 y las 200 toneladas.

Este salto cualitativo respecto a las 35 toneladas de la versión anterior es lo que permitirá, según los planes de SpaceX, convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Para lograrlo, la estructura del cohete ha sido fabricada íntegramente con una aleación especial de acero inoxidable.

Starship static fire successful! https://t.co/V3FaQEcWTR — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2026

Esta elección no es estética, sino una decisión de ingeniería crítica que garantiza la resistencia necesaria ante el calor extremo generado durante la reentrada atmosférica, permitiendo que el vehículo sobreviva a las condiciones más duras del espacio.

La clave del cohete reside en que el propulsor Super Heavy como la propia nave Starship están diseñados para ser cien por cien reutilizables. Al igual que ocurrió con el éxito del Falcon 9, la capacidad de recuperar y volver a lanzar el sistema completo permite un acceso al espacio mucho más frecuente y, sobre todo, más barato.

Bajo esta premisa de reutilización total, SpaceX pretende establecer un puente logístico continuo con la Luna y Marte, eliminando la necesidad de construir un cohete nuevo para cada misión y convirtiendo la exploración espacial profunda en una operación de rutina.

No obstante, el éxito del vuelo 12 también servirá para poner a prueba el concepto de reabastecimiento en órbita, una pieza esencial para las misiones de larga distancia.

Para que Starship pueda alcanzar la superficie lunar con una carga útil masiva, el protocolo exige realizar aproximadamente diez vuelos dedicados exclusivamente a repostar el depósito de combustible en la órbita baja terrestre.