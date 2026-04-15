EEUU envía una nueva flota de helicópteros AH-64E Apache a Marruecos: vuelan a 279 km/h y equipan 16 misiles y 76 cohetes

Estados Unidos envió el pasado 7 de abril una nueva flota de helicópteros de ataque AH-64E Apache a Marruecos como parte de un contrato estratégico firmado con Boeing en 2020 para la adquisición de 24 unidades, con opción de adquirir 12 más.

El envío ha constado de seis aeronaves, identificadas con los números de serie del 2407 al 2412, lo que eleva el inventario total en suelo marroquí a doce unidades.

Desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, el AH-64E Apache Guardian es una plataforma de ataque pesada que redefine los estándares de la aviación militar en el Magreb.

El helicóptero está diseñado para operar con una tripulación de dos personas y tiene un peso operativo máximo de 10.433 kilogramos, lo que le otorga una robustez estructural superior para soportar daños en combate.

Su planta motriz le permite alcanzar velocidades que superan los 279 kilómetros por hora y operar a un techo de servicio de 6.096 metros.Unas cifras que permiten al helicóptero mantener un rendimiento óptimo tanto en las altitudes de la cordillera del Atlas como en las condiciones de calor extremo de las zonas desérticas.

Un helicóptero AH-64E Apache. Boeing Omicrono

Otro de los puntos clave de esta aeronave reside en su capacidad de carga y en la precisión de sus sistemas de puntería.

El paquete de armamento estándar para una misión de carga pesada es contundente: el Apache Guardian puede transportar hasta 16 misiles Hellfire para ataques contra blindados, un arsenal de 76 cohetes de 70 mm para saturación de objetivos y 1.200 proyectiles para su cañón automático M230E1 de 30 mm.

También se añaden cohetes guiados APKWS y misiles aire-aire Stinger, que ofrecen una capa de precisión y autoprotección contra otras amenazas aéreas.

Tecnológicamente, el AH-64E funciona como un nodo central de mando y control en red. Gracias a la integración del radar de control de tiro AN/APG-78 Longbow y los sensores avanzados M-TADS/PNVS, el helicóptero puede buscar, clasificar y atacar objetivos en condiciones de visibilidad nula o meteorología adversa.

La capacidad de realizar ataques coordinados se ve potenciada por los terminales Link 16 y los kits MUMT-2, que permiten a la tripulación controlar aeronaves no tripuladas desde la propia cabina.

Esta "conectividad digital" permite que el Apache no solo sea una plataforma de ataque, sino un distribuidor de información en tiempo real para otros activos de las fuerzas marroquíes, como los cazas F-16 Block 72 o las baterías de artillería HIMARS, optimizando lo que los analistas denominan la cadena de ataque moderna.

En el plano estratégico, estas capacidades se traducen en una herramienta de proyección de fuerza de reacción rápida. Para Marruecos, el Apache es vital en misiones de escolta de convoyes en el Sáhara, vigilancia armada y respuesta antitanque. Su radar marítimo también es un activo clave para un país con intereses estratégicos en el Atlántico y el Mediterráneo.