La NASA lo vuelve a hacer: comparte un inédito vídeo del amerizaje de Artemis II y del rescate de los astronautas

Momento en el que los astronautas de Artemis II salen de Orion tras el amerizaje en el océano Pacífico. NASA Omicrono

Tras publicar hace unos días un vídeo del despegue de la misión Artemis II, la NASA vuelve a sorprender con un clip inédito del amerizaje de la cápsula Orion en el océano y del momento del rescate de los cuatro astronautas.

Reid Wiseman, uno de los astronautas y comandante de la misión Artemis II, ha publicado en su cuenta de X (Twitter) un nuevo y viral vídeo que muestra el instante preciso en el que la tripulación es recibida por el equipo de rescate tras su regreso a Tierra.

Con ovaciones y gritos de "¡vamos!", la tripulación —que la completan los astronautas Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)— fue rescatada tras amerizar con éxito en el océano Pacífico en la madrugada del pasado 11 de abril en España.

El vídeo, que tiene una duración de tan solo 70 segundos, enseña el momento en el que el equipo de rescate abre la compuerta de Integrity, que es la cápsula que los astronautas de la NASA usaron para amerizar en el océano Pacífico tras hacer historia.

Tras abrir la compuerta, el equipo de rescate entra en la cápsula para ayudar a los astronautas a salir de la cápsula, que están debilitados al pasar varios días en situación de ingravidez.

Jesse, Steve, Laddy, and Vlad….such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026

"Jesse, Steve, Laddy y Vlad… es una sensación increíble daros la bienvenida a bordo del Integrity tras un viaje de casi 700.000 millas. Eternamente agradecidos por vuestro servicio a nuestra tripulación y a la nación", ha escrito Wiseman en su publicación en X.

Un vídeo inédito que ha despertado un gran interés por parte de los usuarios de todo el mundo, ya que ofrece una visión cercana del final de una travesía y una misión que supuso el retorno del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo.

Cabe recordar que la misión despegó en la madrugada del 2 de abril en España desde Cabo Cañaveral, en Florida (EEUU), después de varios retrasos y tuvo una duración de 10 días, poniendo fin en la madrugada del 11 de abril con la vuelta a la Tierra de los astronautas.

Una misión que también llevó a la tripulación más lejos de la Tierra que nadie haya viajado jamás, sobrevolando la Luna y en la que los astronautas también han realizado varios experimentos científicos durante el viaje.