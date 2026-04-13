Ya es oficial: la NASA confirma que se están preparando para trasladar Artemis III al Edificio de Ensamblaje de Vehículos

La misión Artemis II marcó el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo, además de registrar importantes hitos, como convertirse en la expedición espacial que más se alejó de la Tierra y sobrevolar la cara oculta del satélite natural.

El lanzamiento de la misión Artemis II tuvo lugar en la madrugada del 2 de abril en España desde Cañaveral, en Florida (EEUU), después de retrasos por problemas técnicos que obligaron a posponer dos meses el despegue.

Una misión, Artemis II, de 10 días de duración que terminó en la madrugada del 11 de abril en España con la vuelta a la Tierra de los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Ahora, con la misión terminada, Jared Isaacman, administrador de la NASA, ha asegurado en su cuenta de X (red social conocida antiguamente como Twitter) que la agencia espacial estadounidense ya se está "preparando para trasladar Artemis III al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB)".

Una misión, Artemis III, que "se encontrará con nuestros socios en órbita terrestre mientras continuamos construyendo hacia la MoonBase", la primera colonia humana en la Luna.

With Artemis II complete, we’re preparing to roll Artemis III into the VAB. Artemis III will rendezvous with our partners in earth orbit as we continue building toward the @NASAMoonBase.



Artemis missions will launch every year, with Artemis IV landing on the Moon in 2028. pic.twitter.com/SfscJkWzo5 — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 13, 2026

El directivo también ha compartido un vídeo en el que ha asegurado que con Artemis II han aprendido mucho sobre el vehículo, "lo cual es increíblemente importante" y que uno de los grandes cambios que implementaron, "en línea con la política espacial nacional del presidente Trump para lograr volver a la Luna y construir una base, fue añadir otra misión en 2027".

Isaacman ha explicado que, "por muy limpia que haya sido esta misión [Artemis II], es casi impensable imaginar que daríamos la vuelta a la Luna en Artemis II, celebraríamos este momento y luego esperaríamos tres años más antes de intentar realmente aterrizar en ella".

También ha señalado que "hay mejoras en el vehículo, en los procedimientos y el entrenamiento". Unas mejoras que van a incorporar en 2027 con Artemis II y luego, "en Artemis 4 en 2028, vamos a tomar lo que aprendamos de la III y llevar a esos astronautas a la superficie".