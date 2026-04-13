Canarias será "zona de referencia" para las misiones de Artemis: este será su papel para la primera colonia en la Luna

El éxito de la misión Artemis II es sólo el principio de la vuelta del ser humano a la Luna, y a lo largo de los próximos años se realizarán más viajes de manera periódica. Y si en una de las futuras misiones de Artemis ocurre algún problema, Canarias estará en primera línea para salvar a los astronautas.

Todo gracias al nuevo acuerdo de colaboración entre el Servicio Canario de Salud y la NASA que ha sido oficializado este mismo lunes tras la visita de una delegación de la agencia estadounidense a la isla de Tenerife.

Esto supone que Canarias se convierte en "zona de referencia" para las futuras misiones de Artemis, un punto de apoyo sanitario para los astronautas en caso de que una emergencia obligue a abortar la misión durante el despegue o la reentrada.

El plan A de las misiones de la NASA siempre tiene como objetivo aterrizar en el Océano Pacífico, más cerca de San Diego, donde es posible dar asistencia sanitaria a los astronautas de manera inmediata en caso de que sea necesario.

Sin embargo, este plan no es infalible, y por eso la NASA tiene varias alternativas en caso de que sea necesario o impetuoso aterrizar la cápsula en cualquier otra parte del mundo; pero para ello, tiene que asegurarse de que existen los recursos para garantizar la vida de los astronautas.

El acuerdo con el Servicio Canario de Salud consiste precisamente en eso, en asegurarse que Canarias puede convertirse en el nuevo epicentro de la operación de rescate y atención médica en caso de que la cápsula termine en el Océano Atlántico en vez de en el Pacífico, ya sea porque ha ocurrido un error en el despegue o algo ha fallado durante la reentrada.

Miembros de la delegación de la NASA y el Servicio Canario de Salud, frente al Hospital Universitario de Canarias EuropaPress

Si la cápsula cae en la zona de la costa oeste africana, macaronesia y parte de la costa europea, se activaría un protocolo internacional centrado en Canarias, empezando con una operación de rescate en la que estarían implicados Salvamento Marítimo y el Servicio de Urgencias Canario (SUC), colaborando con la Marina de los EEUU para localizar y extraer a los astronautas.

A continuación, los astronautas serían trasladados de manera directa a Tenerife, concretamente al Hospital Universitario de Canarias y el Hospital de La Candelaria, cuyos servicios e instalaciones han dejado "impresionados" al equipo de la NASA que realizó el estudio.

En concreto, la delegación se interesó especialmente por la cámara hiperbárica, que será vital si los astronautas sufren de síndrome de descompresión o "mal de presión" por una fuga en la nave que provoque la formación de burbujas en la sangre y los tejidos.

Además, se valoró la capacidad de respuesta de los sanitarios, así como los servicios de traumatología, de radiodiagnóstico y las unidades de críticos.

Gracias a esto, los próximos astronautas de Artemis, que tendrán la misión de establecer la primera colonia humana en la Luna, contarán con el apoyo del servicio sanitario de Canarias, aunque únicamente en caso de que se aborte la misión.

La primera misión de la que Canarias formará parte será Artemis III, cuyo lanzamiento está planeado para mediados de 2027 y que tendrá como objetivo probar el acoplamiento de la cápsula Orion con otros vehículos espaciales como Starship HLS de SpaceX y Blue Moon de Blue Origin que serán usados para las próximas misiones a la Luna.