Artemis II vuelve a Tierra con éxito y concluye una misión histórica: los astronautas amerizan la nave en el Pacífico

La cápsula Orion ha amerizado con éxito en la costa de San Diego (EEUU) a las 2:07 horas de España peninsular, poniendo fin a la histórica misión Artemis II.

La NASA concluye así el viaje de 10 días que ha llevado a 4 astronautas al lado oculto de la Luna alcanzando la mayor distancia que una persona ha logrado jamás con respecto a la Tierra.

La tripulación compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen ha vuelto a la Tierra sanos y salvos tras el reingreso de la cápsula en la atmósfera terrestre. Un momento tan crítico como el despegue el pasado 2 de abril.

En los minutos que ha durado el ingreso en el planeta y el impacto contra el agua, los cuatro astronautas no sólo han sentido que el peso de su cuerpo se multiplicaba por cuatro durante la caída, sino que también se han enfrentado a temperaturas extremas que han servido para probar el escudo térmico.

Antes de entrar en contacto con la atmósfera, la cápsula se separó del módulo de servicio y los propulsores la orientaron correctamente para establecer el ángulo de reentrada adecuado y alinear el escudo térmico para la interfaz atmosférica. Así logró estar ubicada para convertirse en "una bola de fuego", tal y como la denominó el piloto Glover.

En concreto, en la caída se alcanzaron más de 40.000 kilómetros por hora, desacelerando a una tasa de hasta cuatro veces la fuerza de la gravedad. Aquí fue clave el escudo térmico para proteger la cápsula y su tripulación de temperaturas de 2.700 grados.

Durante esos minutos, Orion no sólo comenzó a ser visible como un destello atravesando el cielo, sino que las comunicaciones por radio se cortaron —de forma prevista— durante unos 6 minutos. ¿El motivo? La envoltura de plasma incandescente alrededor del escudo térmico bloqueó las señales.

Cuando se alcanzaron en torno a los 6.700 metros de altitud, comenzaron a desplegarse los paracaídas de frenado, reduciendo la velocidad y estabilizando la cápsula mientras Orion se acerca al amerizaje. Y es que estos paracaídas de frenado disponen de varias etapas ya que comienzan reduciendo la velocidad de la nave para disponer finalmente de una orientación y balanceo que sirve para que la cápsula se pose sobre el mar de la forma más liviana posible.

El frenado alcanzó unos 30 km/h tocando agua y poniendo fin así a una histórica misión espacial que sirve para ser un paso clave en las aspiraciones de EEUU de colonizar la Luna.

Tras un viaje de 1.117.658 kilómetros, los astronautas fueron rescatados por equipos de la NASA y del ejército estadounidense y trasladados en helicóptero al buque USS John P. Murtha. Una vez a bordo, los astronautas reciben evaluaciones médicas antes de regresar a tierra, donde aeronaves los llevarán al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston (Texas).

Una misión histórica

El principal hito conseguido de la misión Artemis II pasa por la demostración tecnológica que ha supuesto para la NASA.

La nave Orion es la única en el mundo que actualmente puede ejecutar un viaje espacial de estas características, llevando a cuatro tripulantes a la órbita lunar y trayéndolos de nuevo a casa sanos y salvos.

Precisamente, de este último hecho se extraen varios de los objetivos que la Administración Espacial estadounidense había establecido para Artemis II.

El primero y más importante ha sido la demostración del buen funcionamiento de todos los sistemas y equipos dedicados al soporte vital de los astronautas durante el viaje espacial.

Más allá de algunos problemas iniciales con el retrete —resueltos al poco tiempo—, la tripulación no ha reportado incidentes dentro de la nave.

La tripulación de Artemis II abre el programa VLC en una tableta Windows NASA

Otro de los pilares de la misión ha sido la capacidad del personal del Control de Misión en Houston (Texas), cuya experiencia de misiones tripuladas ha estado alimentada durante las últimas cinco décadas por los viajes regulares a la Estación Espacial Internacional.

En cuanto a la parte puramente científica, el sobrevuelo de la Luna ha dejado dos nuevos topónimos de cráteres: uno de ellos con el nombre de la tripulación de la misión, Integrity, y otro en honor de la esposa fallecida de uno de los astronautas, Caroll.

Las tareas de la tripulación durante esa fase de vuelo han sido claves en cuanto a la toma de fotografías y al estudio pormenorizado de un total de 30 objetivos que los científicos de la NASA habían apuntado en la lista de tareas espaciales.

Asimismo, la misión también ha servido para realizar algunas pruebas biológicas sobre la fisiología humana en el espacio profundo, la radiación a la que están sometidos y al comportamiento en general durante el transcurso de la misión.

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