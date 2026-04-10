La ESA logra un importante hito: el satélite Celeste IOD-1 de GMV transmite con éxito su primera señal de navegación

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) lanzó a finales del mes de marzo los dos primeros satélites de la misión de demostración en órbita Celeste, una constelación que blinda la navegación satelital y reforzar las capacidades de Galileo.

Ahora, la ESA ha logrado un importante hito: a las 10:38 hora de España peninsular del miércoles 8 de abril, el satélite Celeste IOD-1, desarrollado conjuntamente por GMV y Alén Space, realizó con éxito la primera transmisión de su señal de navegación.

La recepción de la señal del satélite, que también se detectó en la estación de monitorización de GMV en Lisboa, ha sido confirmada por los equipos de la ESA en ESTEC y supone un logro clave para el programa: confirma que el servicio del satélite en órbita se ha puesto correctamente.

Los dos primeros satélites del programa Celeste, construidos por GMV y Thales Alenia Space, se lanzaron el 28 de marzo desde el Complejo de Lanzamiento 1 de Rocket Lab en Mahia, en Nueva Zelanda.

Aproximadamente una hora después, el satélite se desprendió del lanzador, activando de inmediato la fase de operaciones iniciales (LEOP). Desde el centro de control en Tres Cantos, un equipo conjunto de GMV y Alén Space asumió el mando para coordinar la puesta en servicio del IOD-1.

Reforzar la navegación

Celeste es el nuevo programa estratégico de la Agencia Espacial Europea (ESA) para reforzar la navegación en el continente.

Su objetivo es añadir una capa de satélites en órbita terrestre baja (LEO) que complemente a los actuales sistemas Galileo y EGNOS, logrando así que los servicios de posicionamiento y sincronización en Europa sean más precisos, seguros y resistentes a interferencias.

Los equipos de la ESA en ESTEC. GMV Omicrono

Esta primera etapa, denominada Demostrador en Órbita (IOD), servirá para validar tecnologías clave antes de su despliegue operativo definitivo. El desarrollo de esta fase corre a cargo de dos consorcios europeos.

Como uno de los contratistas principales, la tecnológica GMV asume la responsabilidad integral de seis de estos satélites, encargándose de todo el proceso: desde la definición y el diseño del sistema hasta los segmentos espacial y terreno, el segmento de usuario y las operaciones de control.

La misión comenzó con los satélites IOD-1 e IOD-2, que ya realizan pruebas para asegurar las frecuencias y testar señales de navegación de alta potencia antes de que finalice el año.

Al operar a altitudes de entre 500 y 560 kilómetros, estos demostradores permiten evaluar cómo una capa más cercana a la Tierra mejora la capacidad del sistema Galileo.

Actualmente, se están desarrollando otros ocho satélites de mayor tamaño que completarán una flota total de doce naves (once operativas y una de reserva), allanando el camino para los lanzamientos previstos a partir de 2027.