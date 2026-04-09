Spectrum, el cohete alemán que rivalizará con el Miura español, cancela su lanzamiento en el último momento por una fuga

Tras un intento fallido justo hace un año y dos aplazamientos en enero y marzo por problemas técnicos y meteorología desfavorable, Spectrum volvía a intentar de nuevo alzar el vuelo desde el Puerto Espacial de Andøya, en el norte de Noruega.

Sin embargo, una hora antes de que empezara la cuenta atrás la empresa ha anunciado la cancelación del lanzamiento."Estamos cancelando el intento de lanzamiento de hoy para evaluar una fuga sospechada en un recipiente de presión con envoltura compuesta (COPV). Los equipos están evaluando y determinarán los próximos pasos", explican en la red social X (Twitter).

El cohete, desarrollado por la compañía alemana Isar Aerospace, pretende convertirse en el primer cohete privado europeo y adelantándose al español Miura 5. Hasta la fecha, ningún cohete ha alcanzado la órbita desde suelo europeo y varias empresas privadas compiten por marcarse este logro.

We are standing down from today’s launch attempt to evaluate a suspected leak in a composite overwrapped pressure vessel (COPV). The teams are assessing and will determine next steps. — Isar Aerospace (@isaraerospace) April 9, 2026

El nombre de la misión de Isar Aerospace es Onward and Upward (Adelante y Hacia Arriba, en su traducción literal) y su objetivo implica "validar los sistemas críticos del vehículo de lanzamiento en condiciones operativas".

El logro no solo sería para la compañía germana, también para el Puerto Espacial de Andøya, que pretende así ser un referente de los lanzamientos orbitales desde suelo europeo.

El cohete, de 28 metros de altura, debía despegar a las 22:00, hora peninsular española de este jueves 9 de abril. Hubiera sido el segundo intento de completar la misión orbital. El año pasado la empresa alemana consiguió despegar, pero aproximadamente 30 segundos después del lanzamiento, el vehículo perdió el control.

Aun así, el intento se consideró en parte un éxito, pues al ser vuelos de prueba, los datos que se recogen de estos fallos ayudan a mejorar el diseño. Además, el cohete despegó de la plataforma de vuelo sin dañar la estructura y el sistema de seguridad de terminación del vuelo funcionó correctamente, diseñado precisamente para neutralizar el cohete en caso de fallos críticos en su trayectoria, lo que provocó que cayera directamente al mar de forma controlada.

Perfil de vuelo de la misión Onward and Upward Isar Aerospace

El Spectrum es un cohete de dos etapas diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente en Europa y se ha erigido como una de las principales alternativas para la independencia tecnológica respecto a Estados Unidos.

La capacidad de carga de pago del cohete es de 1.000 kilogramos para una órbita baja y para este segundo intento integraba 5 satélites de formato cubesat y un experimento científico a bordo.

La misión Onward and Upward cuenta con el apoyo del programa Boost! de la Agencia Espacial Europea, gracias al cual Isar Aerospace ganó el primer concurso de microlanzadores de la Agencia Espacial de Alemania, lo que dio como resultado la elección de las cargas útiles para este segundo vuelo.